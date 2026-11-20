В Кошкинском районе суд взыскал с сельхозпредприятия 700 тыс. руб. в пользу оператора машинного доения, пострадавшей из‑за нарушения норм охраны труда, сообщает региональная прокуратура.

В ноябре 2024 г. женщина получила травмы из‑за агрессивного поведения животного прямо во время смены и была госпитализирована.

Прокуратура Кошкинского района провела проверку, установила вину работодателя и добилась компенсации: иск прокурора был удовлетворен, а выплата прошла под надзором ведомства.