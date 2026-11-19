В Самаре 26-летний местный житель перевел более 1,5 млн руб. мошенникам, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Мужчине позвонил незнакомец, который представился сотрудником одной из силовых структур, и сообщил о возможности возбуждения в отношении него уголовного дела по факту финансирования экстремистских организаций. Чтобы проверить легальность денежных средств, ему было предложено их задекларировать. Следуя инструкциям злоумышленника, самарец собрал все сбережения и перевел 1 549 511 руб. на различные счета. Позже потерпевший осознал, что стал жертвой обмана и обратился в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.