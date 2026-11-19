В Самаре 26-летний местный житель перевел более 1,5 млн руб. мошенникам, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Мужчине позвонил незнакомец, который представился сотрудником одной из силовых структур, и сообщил о возможности возбуждения в отношении него уголовного дела по факту финансирования экстремистских организаций. Чтобы проверить легальность денежных средств, ему было предложено их задекларировать. Следуя инструкциям злоумышленника, самарец собрал все сбережения и перевел 1 549 511 руб. на различные счета. Позже потерпевший осознал, что стал жертвой обмана и обратился в полицию.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут