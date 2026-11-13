УФСБ пресекло хищение 5 млн рублей при поставках для гособоронзаказа в Самарской области

Сотрудниками УФСБ России по Самарской области выявлена и пресечена противоправная деятельность, связанная с хищением бюджетных средств при исполнении государственного контракта с Министерством обороны РФ, сообщает территориальное управление.
В ходе оперативно‑розыскных мероприятий установлена причастность инженера отдела снабжения оборонного предприятия и бенефициара коммерческой организации‑поставщика к схеме мошенничества. Противоправные действия заключались в проведении фиктивных поставок абразивных материалов, применяемых для обработки деталей военной техники.
Сумма ущерба, причиненного бюджету, превысила 5 млн рублей. На основании материалов, собранных УФСБ, Следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").
В настоящее время продолжаются следственные действия: устанавливаются все обстоятельства преступления, а также иные лица, возможно причастные к противоправной схеме.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут