УФСБ пресекло хищение 5 млн рублей при поставках для гособоронзаказа в Самарской области

Сотрудниками УФСБ России по Самарской области выявлена и пресечена противоправная деятельность, связанная с хищением бюджетных средств при исполнении государственного контракта с Министерством обороны РФ, сообщает территориальное управление.

В ходе оперативно‑розыскных мероприятий установлена причастность инженера отдела снабжения оборонного предприятия и бенефициара коммерческой организации‑поставщика к схеме мошенничества. Противоправные действия заключались в проведении фиктивных поставок абразивных материалов, применяемых для обработки деталей военной техники.

Сумма ущерба, причиненного бюджету, превысила 5 млн рублей. На основании материалов, собранных УФСБ, Следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

В настоящее время продолжаются следственные действия: устанавливаются все обстоятельства преступления, а также иные лица, возможно причастные к противоправной схеме.