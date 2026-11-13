В Похвистневском районе вынесли приговор мужчине за систематические хищения сливочного масла из магазина

В Похвистневском районном суде прозвучал приговор по делу о неоднократных кражах, сообщает Самарский облсуд.
Житель района не раз возвращался в один и тот же магазин "Пятерочка", чтобы украсть масло: в январе 2025 г. он вынес 75 пачек на сумму почти 19 400 руб., в феврале еще 20 пачек на сумму свыше 4 тыс. руб., а в июне 2026 г. подсудимый вновь совершил кражу 34 пачек масла на сумму более 6 тыс. рублей.
К списку преступлений добавилась и кража велосипеда стоимостью 9 тыс. руб. в июле 2026 г., который стоял у дома на ул. Мира. Ее мужчина совершил будучи в состоянии алкогольного опьянения. Для потерпевшей эта сумма нанесла ощутимый удар по семейному бюджету.
Подсудимый признал вину, сам пришел с повинной и частично возместил ущерб. Суд учел также его проблемы со здоровьем. Но именно многократность преступлений стала решающим фактором. "Принимая во внимание наличие в действиях осужденного рецидива преступлений, суд пришел к выводу о невозможности исправления подсудимого без изоляции от общества и назначил ему наказание в виде реального лишения свободы", - уточняется в судебных материалах.
Суд назначил рецидивисту 1 год и 1 месяц в колонии строгого режима.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут