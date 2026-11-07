В Жигулевске полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов

К сотрудникам уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области поступила информация о возможной причастности жителя Жигулевска к незаконному хранению боеприпасов, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Для проверки полученных сведений правоохранители прибыли по месту жительства 63-летнего мужчины. С согласия хозяина квартиры, в присутствии понятых, полицейские провели осмотр жилого помещения, в ходе которого обнаружили и изъяли 14 предметов, конструктивно схожих с патронами.
Изъятое направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта, изъятые предметы являются спортивно-охотничьими патронами калибра 5,6 мм, пригодными для производства выстрелов из нарезного спортивного и охотничьего огнестрельного оружия. Все патроны заводского изготовления и обладают достаточной поражающей способностью.
Отделением дознания ОМВД России по г. Жигулевску в отношении безработного местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов).
Мужчина пояснил, что данные патроны у него остались после спортивных стрельб, которые якобы проходили во время его обучения в техникуме в 1978 году. С того времени он забыл о патронах, которые хранил в кухонном гарнитуре. В настоящее время истинность слов фигуранта проверяется полицейскими, расследование продолжается.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут