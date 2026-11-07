В Жигулевске полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов

К сотрудникам уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области поступила информация о возможной причастности жителя Жигулевска к незаконному хранению боеприпасов, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Для проверки полученных сведений правоохранители прибыли по месту жительства 63-летнего мужчины. С согласия хозяина квартиры, в присутствии понятых, полицейские провели осмотр жилого помещения, в ходе которого обнаружили и изъяли 14 предметов, конструктивно схожих с патронами.

Изъятое направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта, изъятые предметы являются спортивно-охотничьими патронами калибра 5,6 мм, пригодными для производства выстрелов из нарезного спортивного и охотничьего огнестрельного оружия. Все патроны заводского изготовления и обладают достаточной поражающей способностью.

Отделением дознания ОМВД России по г. Жигулевску в отношении безработного местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов).

Мужчина пояснил, что данные патроны у него остались после спортивных стрельб, которые якобы проходили во время его обучения в техникуме в 1978 году. С того времени он забыл о патронах, которые хранил в кухонном гарнитуре. В настоящее время истинность слов фигуранта проверяется полицейскими, расследование продолжается.