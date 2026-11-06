В Самаре мошенники выманили у подростка более 1 млн семейных сбережений

В полицию Самары обратился 53-летний местный житель. Он сообщил, что на сотовый телефон его 17-летнего сына позвонил неизвестный, представился работником службы по финансовому мониторингу и под предлогом декларирования похитил семейные сбережения и украшения.
После разговора со злоумышленниками подросток собрал все имеющиеся в квартире наличные деньги (более 1 млн рублей), а также золотые украшения и передал их девушке-курьеру.
Спустя время молодой человек рассказал о случившемся родным. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут