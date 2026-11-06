В Самаре мошенники выманили у подростка более 1 млн семейных сбережений

В полицию Самары обратился 53-летний местный житель. Он сообщил, что на сотовый телефон его 17-летнего сына позвонил неизвестный, представился работником службы по финансовому мониторингу и под предлогом декларирования похитил семейные сбережения и украшения.

После разговора со злоумышленниками подросток собрал все имеющиеся в квартире наличные деньги (более 1 млн рублей), а также золотые украшения и передал их девушке-курьеру.

Спустя время молодой человек рассказал о случившемся родным. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.