Выходные в Самарской области будут снежными

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В Приволжском УГМС рассказали, какой будет погода с 6 по 9 ноября. По данным синоптиков, ожидается снег, местами на дорогах гололедица.

Фото: Александра Белова