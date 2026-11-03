Кадровый центр "Работа России" помогает в трудоустройстве

Кадровый центр "Работа России" Самары и Волжского района помог Александру Козлову из Самары найти работу по душе. В мае 2026 г. он обратился в центр сразу после увольнения с предыдущего места работы. Подача заявления заняла считанные минуты: понадобился минимальный пакет документов, а всю рутину взяла на себя цифровая платформа "Работа России".

По специальности Александр слесарь-инструментальщик. Работал кладовщиком, затем устроился оператором станков с программным управлением и понял, что это его призвание. С предыдущей работы ушел ради профессионального роста и работы с лучшими экспертами индустрии. Его проводником в новую профессиональную реальность стала карьерный консультант Елена. Всего за семь дней Александр нашел подходящий вариант - предприятие ООО "ТД Спецсплав".

"Из документов с собой были паспорт и СНИЛС. Пришел в Кадровый центр за помощью в трудоустройстве. Оператор подсказал, как оформить все через портал "Госуслуги". Все произошло довольно быстро. Благодарен Кадровому центру за столь быстрое нахождение вакансии по специальности", - рассказал Александр Козлов.

Уже 26 мая он вышел на первую смену. ООО "ТД Спецсплав" занимается производством заготовок для машиностроительных заводов. Стажировка прошла успешно, аттестация сдана на отлично, и спустя месяц приставка "стажер" к должности исчезла.

"Александр быстро втянулся в работу, все новое схватывает на лету. В коллективе сразу завоевал авторитет и уважение. Нам всегда нужны люди с холодной головой и золотыми руками. Козлов - именно такой", - отметил директор ООО "ТД Спецсплав" Сергей Василенко.

Для предприятия сотрудничество с Кадровым центром стало решением вопроса подбора людей для трудоустройства.

"ООО "ТД Спецсплав" - наш активный партнер. Предприятие участвует в наших мероприятиях - открытых отборах, ярмарках вакансий, специалисты центра оперативно подбирают им сотрудников", - рассказала ведущий специалист Кадрового центра "Работа России" Самары и Волжского района Юлия Былинкина.

Она также отметила, что портал "Работа России" предоставляет работодателям важные инструменты кадровой работы.

"Портал позволяет работодателям своевременно получать актуальную информацию о мерах государственной поддержки. Отмечу, что регистрация и работа на платформе не несут для работодателя дополнительных материальных затрат, потому что все услуги предоставляются бесплатно", - добавила Юлия Былинкина.

Если возникают вопросы по работе на портале, можно проконсультироваться по телефону контакт-центра Кадрового центра "Работа России" Самарской области - 8 (800) 302-15-44.