Эволюция цифрового мира: обзор экспозиции музея ПГУТИ

Развитие технологий меняют общество и самосознание людей. Еще 50 лет назад никто и подумать не мог о создании таких устройств, как смартфоны, а сегодня практически каждый человек не может представить свою жизнь без него. Но, конечно, это не случилось в одночасье и заняло не десятки, а сотни лет. На примере экспонатов музея ПГУТИ мы продемонстрируем этапы развития технологий связи.

Телеграф

Начало было положено в конце XVIII века, благодаря изобретению телеграфа. Текстовые сообщения начали передавать на расстоение с помощью закодированных сигналов. Сначала появились оптические системы, затем — электрические аппараты. Прорывом стало изобретение Сэмюэля Морзе в 1838 году: знаменитых азбуки и ключа.

«Этот код является первым неравномерным, или экономным кодом, так как его комбинации из точек и тире имеют разную длину, что позволяет увеличить скорость передачи сообщений за счет уменьшения их избыточности. Таким образом, код Морзе является прообразом современных программ-архиваторов», - объяснил профессор кафедры теоретических основ радиотехники и связи ПГУТИ Игорь Григоров.

К концу XIX века телеграфные сети охватили весь мир: они ускорили обмен новостями, изменили бизнес и военное управление. Технологию постоянно модернизировали и продолжали массово использовать в XX веке. В музее ПГУТИ есть образцы советских телеграфов, выпускаемых в 1960-1980 годах.

Интересно, что в России телеграф продолжают использовать и сегодня — для официальных, правительственных и экстренных сообщений, а также для случаев, когда нужна не просто скорость, а юридическая заверенность факта.

Телефон

В 1876 году американец Александр Грэм Белл запатентовал телефон, с помощью которого стала возможной передача речевых сигналов по проводным линиям связи. Причем на тот момент позиционировался он как «усовершенствованная модель телеграфа».

«Забавный факт. Белл работал в компании, занимающейся разработкой телеграфных аппаратов. Но когда хозяин фирмы застал его за работами над телефоном, пригрозил уволить за ненужную трату времени. И всё же прогресс остановить невозможно, и телефония стала развиваться стремительно, начиная именно с изобретения Белла», - рассказал Игорь Григоров.

Первые телефоны соединяли напрямую между двумя точками. Для сетей потребовались станции и операторы. Они вручную соединяли абонентов с помощью штекеров. Операторами работали женщины, которых стали называть «телефонными барышнями». Девушки работали по 200 часов в месяц, сидя на жестком стуле с закрепеленной на груди железной гарнитурой микрофона и тяжелыми наушниками. За час каждая могла осуществить до 170 вызовов. В коллекции музея ПГУТИ есть коммутатор, с помощью которого соединяли абонентов.

Ключевым прорывом стало появление автоматических телефонных станций, которые исключили необходимость в операторе. Одну из первых концепций предложил в 1895 году российский изобретатель Михаил Фрейденберг. Примерно в то же время начали делать аппараты с дисковым номеронабирателем, позволяющий абоненту соединяться с другими самостоятельно. Кнопочные версии стали массово выпускать уже во второй половине XX века.

Появление и массовое распространение мобильных телефонов постепенно снижало значение стационарных. Существует версия, что первые в мире беспроводные аппараты появились в СССР. В 1961 году ТАСС сообщил, что радиоинженер Леонид Куприянович разработал образец телефона, который по радиосвязи мог передавать голос на базовую станцию, находившуюся не дальше 25 км. Устройство весило 500 грамм и могло работать в режиме ожидания 20–30 часов. Выглядело оно как ящичек с номерным диском, парой тумблеров и подключаемой трубкой.

Но первым коммерческим сотовым телефоном считается Motorola DynaTAC 8000X. Первый звонок по нему состоялся в 1973 году, а в продажу модель поступила в 1983-м. Аппарат был тяжелым (около 1 кг), имел ограниченное время работы от батареи. Позже появились более компактные формы. С развитием стандартов телефоны стали доступнее и функциональнее. Появились камеры, поддержка мультимедиа, выход в интернет. Важным шагом стало объединение телефона с компьютером, открывшее эру развития смартфонов, в которой мы существуем в настоящее время.

Радио

Огромное влияние на общество оказало развитие радиосвязи. Она стала первым по-настоящему массовым и мгновенным средством коммуникации.

Технология появилась благодаря трудам целого ряда ученых из разных стран мира. Первый

приемник в 1895 году представил российский физик Александр Попов. Впоследствии стали появлять всё новые и новые виды связи: радиорелейная, сотовая, тропосферная, спутниковая.

Радио стало основой для вещания, морской, военной и космической связи. И сегодня его влияние остается огромным. Ведь радиосвязь является составной частью цифровой среды.

В музее представлены различные радиостанции и радиоприемники, в том числе военные. Есть и раритетные радиоллы, представляющие собой и радиоприемник, и проигрыватель в одном устройстве.

Телевидение

Развитие телевидения пришлось на XX век. Первые практические системы были механическими. В 1911 году российский профессор Борис розинг продемонстрировал первую в мире телевизионную передачу: на экране электронно-лучевой трубки появилась решетка из четырех светлых полос на темном фоне. При этом для передачи использовалась механическая развертка (диск Нипкова), а для воспроизведения — электронная трубка. Опыты проводили и в других странах: США, Великобритании, Японии.

Ключевым прорывом стало создание полностью электронных систем, свободных от механических ограничений. Значительную роль сыграл российский инженер Владимир Зворыкин, работавший в США. В 1931 году он создал иконоскоп — передающую электронную трубку. Внутри была светочувствительная мишень (с мозаикой из микроскопических капель серебра), электронная пушка и катод. Изображение проецировалось на мишень, свет выбивал электроны, и это позволяло создать электрический аналог картинки для передачи. Примерно в то же время Зворыкин разработал и кинескоп — приемную трубку, которая рисовала изображение на экране.

Благодаря этому, развитию соответствующей инфраструктуры (телецентры, передатчики, сеть распределительных линий) и запуску производства телевизоров по всему миру начали запускать регулярное ТВ-вещание. На раннем этапе программы шли всего по несколько часов в неделю. Изображение было черно-белым.

После Второй мировой войны фокус сместился на расширение зоны покрытия и переход к ежедневному эфиру. Появились внестудийные трансляции с мест событий, цветное телевидение, спутниковое ТВ. Телевизоры тоже модернизировались и благодаря крупносерийному производству стали доступными для миллионов семей.

В середине 1980-х годов стало ясно, что у аналогового ТВ есть серьезные ограничения. Качество картинки упиралось в физические пределы, в одном частотном диапазоне «помещался» только один канал, а сигнал сильно страдал от помех. Началась работа над развитием цифрового ТВ, но запустили его в работу уже в XXI веке — причем постепенно, чтобы не вызвать хаос.

Сегодня телевидение — это уже не просто «коробка с экраном». Оно сильно трансформировалось: стало интерактивным, технологичным и тесно переплелось с интернетом и другими сервисами.

Цифровая эра и интернет

С развитием компьютеров и интернета связь стала глобальной и мультимедийной. В музее можно увидеть гигантский жесткий диск, раритетные вычислительные машины и ПК.

Появление смартфонов сделало связь персональной и повсеместной. При этом в одном устройстве заключены функционалы личного ПК, телефона, почты, телевизора, магнитофона, фотоаппарата, видеокамеры и так далее. И это наверняка не предел. Сегодня развиваются квантовая связь и другие перспективные направления.

В ПГУТИ отмечают, что музей не просто оберегает память о прошлом, но и помогает понять будущее, а также вдохновляет студентов на исследования и будущие открытия в сфере ИТ и связи. Для ребят здесь проводят экскурсии и тематические лекции.

Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.