Именно здесь рождается уверенность в том, что и через несколько лет топливо в баке автомобиля будет наивысшего качества, а состав нефтепродукта – соответствующим экологическим стандартам: в Самарском политехническом колледже (СПК) дали старт работе новой лаборатории переработки нефти и газа и обновленной лаборатории химического анализа. Они призваны усилить практическую подготовку будущих специалистов химического анализа и технологов. Проект реализован при поддержке АО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод», входящего в ПАО «НК «Роснефть».

Связанные одной целью

Партнерство колледжа и предприятия уже давно стало стратегическим.

Завод начал свою работу в 1945-м году, и уже в следующем, 1946-м году, первых студентов принял Куйбышевский нефтетехнологический техникум — как тогда назывался колледж. И вот уже 80 лет образовательное учреждение является кузницей квалифицированных кадров для предприятия.

Сегодня, как и прежде, Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод и Компания "Роснефть" помогают развивать материально-техническую базу колледжа, оснащать учебные аудитории современным оборудованием. Специалисты завода участвуют в подготовке будущих профессионалов, входят в состав государственных экзаменационных комиссий, заключаются дуальные и целевые договоры. На КНПЗ студенты проходят практику, а преподаватели — стажировку.

После обучения в колледже ребята могут обратиться в отдел кадров предприятия и трудоустроиться по востребованным на заводе специальностям.

За всё время сотрудничества на заводе прошли практику и профессиональную подготовку десятки тысяч студентов колледжа. Это значимый вклад в формирование кадрового резерва Самарской области и нефтегазовой отрасли в целом.

Новый уровень подготовки

18 ноября не только открылась лаборатория, но и начался новый этап в подготовке студентов колледжа к будущей работе на предприятии.

Создание таких профессиональных учебных пространств невозможно без диалога с реальным сектором экономики. В этот день у студентов колледжа была возможность не только познакомиться, но и пообщаться с теми, кто формирует запрос на будущих специалистов.

Это представители завода, присутствующие на торжественной церемонии, посвященной открытию лабораторий: генеральный директор АО "КНПЗ" Дмитрий Игоревич Казаков, главный технолог предприятия Павел Иванович Наумкин, заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам АО "КНПЗ" Александр Владимирович Обрезков, начальник отдела персонала завода Юлия Викторовна Чемерская.

О технологиях, производстве, коллективе, который обеспечивает работу одного из ключевых промышленных предприятий региона, гости церемонии узнали, посмотрев фильм о Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе.

Особую роль КНПЗ, колледжа и развития качественного профессионального образования отметила заместитель главы Куйбышевского района Мария Морозова: "Сегодня технологии развиваются стремительными темпами. И чтобы успевать за ними, нужно быть на шаг, на два впереди. В этом студентам поможет работа в новых лабораториях. И когда ребята придут на предприятие не только с теоретическим знаниями, но и с практическими навыками, то они быстрее включатся в рабочий процесс и начнут свою трудовую деятельность более профессионально".

Продолжил эту мысль в своем выступлении директор Самарского политехнического колледжа Александр Адамов: "Я уверен, что новые лаборатории с новым оборудованием, тренажерами поднимут образовательный процесс по специальности "Переработка нефти и газа" на более высокий уровень, помогут получать более качественное образование нашим студентам".

Александр Павлович призвал ребят осваивать знания, которые обязательно пригодятся им в будущем при построении карьерного пути. Также он поблагодарил генерального директора КНПЗ, коллектив предприятия за неоценимую помощь в развитии колледжа и выразил надежду на продолжение стратегического сотрудничества.

Не случайно на торжественном открытии лаборатории присутствовали также ученики 9-11 Роснефть-классов и директор школы № 129 Ирина Ивановна Кукса.

Школа — одно из важных звеньев связки школа-колледж-предприятие. Такое трехстороннее взаимодействие позволяет организовать бесшовный процесс образования, когда дети уже со школьной скамьи начинают знакомиться с профессиями, востребованными в нефтегазовой отрасли. Как рассказала Ирина Ивановна, происходит это как во время уроков физики, химии, информатики, так и во время экскурсий на предприятие. "Систему дополнительного образования мы строим таким образом, чтобы дети получали все знания, необходимые для сотрудничества с заводом. И это находит отклик у ребят: если раньше по таким программам занимались только девятые и десятые классы, то сегодня к ним присоединились и восьмые", — пояснила Ирина Ивановна.

Ключ к будущему

Продолжилось мероприятие уже в учебных аудиториях. Дмитрий Игоревич Казаков и Александр Павлович Адамов официально открыли "Лабораторию переработки нефти и газа", перерезав ленту.

"Наша цель как предприятия — дать возможность студентам учиться на новом, отвечающем современным реалиям оборудовании. А колледжу — готовить высококвалифицированные кадры, которые мы ждем на заводе. Куйбышевский НПЗ всегда особое внимание уделял и продолжает уделять поддержке Самарского политехнического колледжа. Пусть эта лаборатория станет для студентов источником вдохновения и новых знаний, залогом успеха в исследованиях и достижении профессионального развития!" — сказал Дмитрий Казаков и передал символический ключ от лаборатории студентам.

В ней будут работать учащиеся третьего и четвертого курсов. Как рассказала преподаватель химии Самарского политехнического колледжа Виктория Печерина, здесь ребята научатся проводить анализы, которые ежедневно выполняются на нефтеперерабатывающем заводе. "Благодаря этому студенты смогут полноценно понимать, что им предстоит делать на их будущем месте работы. Имея такую практику, они уже не будут бояться оборудования и самой этой процедуры", — добавила Виктория Николаевна.

Лаборатория оснащена вытяжными, сушильными шкафами, аппаратом для определения фракционного состава нефти, аппаратами для определения температуры вспышки нефтепродуктов в открытом и закрытом титре, а также термостатами для определения вязкости нефтепродуктов.

Среди студентов, кто уже осваивает новое оборудование лаборатории, Леонид Журавлев. Молодой человек учится на третьем курсе по специальности "Технология аналитического контроля химических соединений".

Леонид признается, что поступил в колледж осознанно: еще в школе он увлекся химией, с которой хочет связать свою будущую карьеру. Студент скоро заключит дуальный договор с Куйбышевским нефтеперерабатывающим заводом. Таким образом у Леонида появится возможность работать на предприятии и учиться в колледже по индивидуальному графику. А подготовиться к началу полноценной трудовой деятельности молодой человек как раз и сможет в новой лаборатории. "Мы с нетерпением ждали ее открытия", — отметил Леонид.

В "Лаборатории химического анализа" будущие специалисты будут изучать физико-химические свойства нефтепродуктов, методы контроля качества, а также работу с ГОСТами, техническими условиями и методиками испытаний.

Занятия здесь уже начались. Об одном из учебных экспериментов рассказала студентка третьего курса Индира Буркеева.

"Это исследование, в ходе которого мы узнаем истинную концентрацию соляной кислоты HCl с помощью титрования. Мы берем щелочь, в нашем случае это гидроксид натрия — NaOH, и заливаем ее в грелку. И далее уже готовим раствор HCl в клинических колбах и добавляем к нему индикатор метил-оранж. В кислой среде он становится розовым. По мере добавления щелочи он окрашивается в цвет чайной розы. Затем мы все это записываем в протокол и делаем расчеты, с помощью которых узнаем истинную концентрацию соляной кислоты", — сообщила Индира. Девушка уточнила, что проведение такого анализа является очень важным, так как истинная концентрация раствора соляной кислоты — это параметр, от которого зависят безопасность производства, экономическая эффективность и качество конечного продукта на нефтехимическом предприятии.

Таким образом, открытие лабораторий стало ещё одним шагом в развитии партнёрства образования и бизнеса. Современное оборудование, практико-ориентированное обучение и прямая связь с предприятием помогут выпускникам колледжа увереннее входить в профессию и быть востребованными на рынке труда.