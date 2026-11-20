Международный аэропорт Курумоч (управляется УК "Аэропорты Регионов") удостоен награды XIII Национальной премии за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры "Формула движения". Он стал лучшим из аэропортов в номинации "Лучший проект в интересах семьи".

Аэропорт последовательно развивает сервисы для пассажиров, путешествующих с детьми. Сейчас в терминале самарского аэропорта для них доступны более десятка специальных сервисов: круглосуточно работает комфортабельная комната матери и ребенка и пеленальные комнаты по пути следования пассажира, действует приоритетное обслуживание на досмотре и при регистрации, есть бесплатный прокат детских колясок и кинотеатр для детей. На стойках регистрации представлена услуга "Посадочный талон для друга", благодаря которой ребенок может получить именной талон для своей любимой игрушки. Для снижения уровня стресса и создания комфортной атмосферы в аэропорту проводятся встречи с собаками эмоциональной поддержки.

"Путешествие с семьей часто бывает связано с дополнительным напряжением, и наша задача — сделать время ожидания рейса в аэропорту максимально комфортным для родителей и маленьких пассажиров. Именно поэтому мы продолжаем развивать сервисы и создавать условия, в которых ожидание становится приятной частью путешествия", —отметил Михаил Берман, исполнительный директор аэропорта Курумоч.

Международный аэропорт Курумоч — один из крупнейших аэропортов Поволжья, расположенный вблизи наиболее промышленно-развитых и густонаселенных городов не только Самарской области, но и всего Приволжского федерального округа с населением более 11 млн. человек. Входит в десятку лидирующих региональных аэропортов России. Международный аэропорт Курумоч — аэропорт федерального значения, он находится на пересечении важнейших транспортных магистралей, имеет развитую инфраструктуру и рассматривается как узловой аэропорт (хаб) в формирующейся в настоящее время базовой аэропортовой сети России. Сегодня из аэропорта Курумоч около 20 российских и зарубежных авиаперевозчиков осуществляют регулярные полеты более чем по 46 направлениям России, ближнего и дальнего зарубежья, и сеть маршрутов постоянно расширяется. Пассажиропоток в 2025 году составил 3.57 млн человек.