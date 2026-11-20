Международный аэропорт Курумоч (управляется УК "Аэропорты Регионов") удостоен награды XIII Национальной премии за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры "Формула движения". Он стал лучшим из аэропортов в номинации "Лучший проект в интересах семьи".
Аэропорт последовательно развивает сервисы для пассажиров, путешествующих с детьми. Сейчас в терминале самарского аэропорта для них доступны более десятка специальных сервисов: круглосуточно работает комфортабельная комната матери и ребенка и пеленальные комнаты по пути следования пассажира, действует приоритетное обслуживание на досмотре и при регистрации, есть бесплатный прокат детских колясок и кинотеатр для детей. На стойках регистрации представлена услуга "Посадочный талон для друга", благодаря которой ребенок может получить именной талон для своей любимой игрушки. Для снижения уровня стресса и создания комфортной атмосферы в аэропорту проводятся встречи с собаками эмоциональной поддержки.
"Путешествие с семьей часто бывает связано с дополнительным напряжением, и наша задача — сделать время ожидания рейса в аэропорту максимально комфортным для родителей и маленьких пассажиров. Именно поэтому мы продолжаем развивать сервисы и создавать условия, в которых ожидание становится приятной частью путешествия", —отметил Михаил Берман, исполнительный директор аэропорта Курумоч.
Международный аэропорт Курумоч — один из крупнейших аэропортов Поволжья, расположенный вблизи наиболее промышленно-развитых и густонаселенных городов не только Самарской области, но и всего Приволжского федерального округа с населением более 11 млн. человек. Входит в десятку лидирующих региональных аэропортов России. Международный аэропорт Курумоч — аэропорт федерального значения, он находится на пересечении важнейших транспортных магистралей, имеет развитую инфраструктуру и рассматривается как узловой аэропорт (хаб) в формирующейся в настоящее время базовой аэропортовой сети России. Сегодня из аэропорта Курумоч около 20 российских и зарубежных авиаперевозчиков осуществляют регулярные полеты более чем по 46 направлениям России, ближнего и дальнего зарубежья, и сеть маршрутов постоянно расширяется. Пассажиропоток в 2025 году составил 3.57 млн человек.
УК "Аэропорты Регионов" — ведущая аэропортовая компания России, основана в 2012 году. На сегодня под управлением УК "Аэропорты Регионов" находятся 11 российских аэропортов: Екатеринбурга, Самары, Нижнего Новгорода, Саратова, Ростова-на-Дону, Нового Уренгоя, Петропавловска-Камчатского, Благовещенска, Оренбурга, Бодайбо и Тобольска. В Благовещенске и Оренбурге компания реализует проекты комплексной модернизации аэропортовой инфраструктуры. В Омске и Карачаево-Черкесской Республике УК "Аэропорты Регионов" ведет строительство новых аэропортовых комплексов. По итогам 2025 года услугами российских аэропортов под управлением УК "Аэропорты Регионов" воспользовались более 18,7 млн пассажиров. Общий объем частных инвестиций в проекты, которыми оперирует компания, превышает 120 млрд рублей.