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В Приволжском УГМС рассказали, какой погоды ожидать жителям Самарской области с 20 по 23 ноября. По данным синоптиков, ожидаются дожди и мокрый снег.