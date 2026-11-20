В Приволжском УГМС рассказали, какой погоды ожидать жителям Самарской области с 20 по 23 ноября. По данным синоптиков, ожидаются дожди и мокрый снег.
В пятницу, 20 ноября, в Самаре облачно. Без существенных осадков, утром местами туман. Ветер юго-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха +3…+5 °C.
21 и 22 числа в регионе сохранится облачная погода. Пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 °C, днем +2…+7 °C.
В понедельник, 23 ноября, в Самарской области по-прежнему прогнозируется облачная погода, а также небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер западный, юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха в ночные часы -2…+3 °C, днем +1…+6 °C.
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Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...