В Тольятти прошел рейд по взысканию задолженностей за вывоз твердых коммунальных отходов. Для выявления должников использовали бортовой аппаратно‑программный комплекс "Кибер‑Шериф": он определяет неплательщика по госномеру автомобиля. С помощью системы выявили автовладельца, чья задолженность за вывоз ТКО превысила 130 тыс. рублей.
За неисполнение финансовых обязательств иномарку арестовали и отправили на спецстоянку. В региональном ГУФССП уточнили: "Теперь мужчине придется погасить задолженность в полном размере, прежде чем он сможет вновь сесть за руль своего автомобиля."
С начала ноября 2026 г. в Самарской области в ходе подобных рейдов взыскано более миллиона рублей с жителей, имеющих долги за вывоз ТКО.
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Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...