В Тольятти прошел рейд по взысканию задолженностей за вывоз твердых коммунальных отходов. Для выявления должников использовали бортовой аппаратно‑программный комплекс "Кибер‑Шериф": он определяет неплательщика по госномеру автомобиля. С помощью системы выявили автовладельца, чья задолженность за вывоз ТКО превысила 130 тыс. рублей.

За неисполнение финансовых обязательств иномарку арестовали и отправили на спецстоянку. В региональном ГУФССП уточнили: "Теперь мужчине придется погасить задолженность в полном размере, прежде чем он сможет вновь сесть за руль своего автомобиля."

С начала ноября 2026 г. в Самарской области в ходе подобных рейдов взыскано более миллиона рублей с жителей, имеющих долги за вывоз ТКО.