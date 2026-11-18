"Газпром межрегионгаз Самара" напоминает потребителям газа об ответственности за уклонение от проведения технического обслуживания газового оборудования. В зоне ответственности "Газпром газораспределение Самара" почти 2000 актов с начала года передано в государственную жилищную инспекцию региона для принятия мер.

В соответствии с действующим законодательством собственники и наниматели жилых помещений обязаны обеспечить доступ слесаря своей газораспределительной организации для плановых работ. Двукратный недопуск или отказ от проведения ТО ВД(К)ГО служит основанием для приостановки поставки газа, которое может коснуться не только конкретного абонента, но и всего подъезда или многоквартирного дома (в зависимости от схемы газопровода). Ограничения обусловлены соблюдением требований п. 80 "Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению", утвержденных постановлением правительства РФ №410 от 14.05.2013 г.

В случае отказа в допуске к оборудованию и невозможности проведения работ газораспределительная компания составляет и передает соответствующий акт абоненту, а копию - в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) для дальнейшей правоприменительной практики. На основании представленных в ГЖИ сведений в отношении собственника может быть составлен протокол об административном правонарушении и применены штрафные санкции на основании ч. 3 ст. 9.23 КоАП РФ. Сумма штрафа значительно превышает средний размер платы за техобслуживание.

Напомним, плановую проверку газового оборудования осуществляет специализированная организация в рамках договора на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования не реже одного раза в год. Поставка газа без договора технического обслуживания не осуществляется.