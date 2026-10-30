Прирост пользователей личного кабинета "Мой ГАЗ" за год составил более 15 процентов

Каждый второй абонент "Газпром межрегионгаз Самара" пользуется возможностями личного кабинета. С сентября 2025 года по сентябрь текущего года сервис подключили более 80 тысяч человек. В настоящее время почти 604 тысячи потребителей газа управляют лицевыми счетами онлайн. Пользоваться личным кабинетом удобно как в веб-версии, так и в мобильном приложении.

Функционал позволяет передавать показания прибора учета, следить за начислениями, получать электронную квитанцию, оплачивать без комиссии, подключить "Автоплатеж", следить за счетами родственников, получать ответы по разным вопросам газопотребления.

Чтобы зарегистрировать личный кабинет "Мой ГАЗ" необходимо зайти на сайт мойгаз.смородина.онлайн или скачать мобильные приложения "МойГАЗ" (название в Google Play, RuStore и AppGallery), "ГазОНЛАЙН" (название приложения в AppStore), нажать кнопку "Зарегистрироваться".

В качестве логина указывается номер сотового телефона или адрес электронной почты абонента, придумывается и вводится пароль. Требуется обязательное подтверждение профиля с помощью кода из смс или ссылки в электронном письме.

После входа в личный кабинет выбирается ресурсоснабжающая организация "Межрегионгаз Самара", указывается номер лицевого счета. После этого система предложит "Преобразовать" лицевой счет в "Единый лицевой счет" с 12-значным номером, действие нужно подтвердить.

Рекомендуем открыть полный доступ к возможностям расширенной версии личного кабинета. Сделать это можно двумя способами. Первый, внести в программу серийный номер используемого прибора учета газа, который указан на самом приборе. Второй вариант, получить специальный пин-код при личном посещении клиентского центра и ввести его при настройке.

После оформления "Расширенной версии" личного кабинета останется только своевременно передавать показания, оплачивать, узнавать новости и делать все это с любых устройств, в любое удобное время, в несколько кликов.

Подробная инструкция по регистрации личного кабинета и советы по использованию размещены на сайте мойгаз.смородина.онлайн.