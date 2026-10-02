Клиенты "ЭнергосбыТ Плюс" узнали о преимуществах онлайн-сервисов энергокомпании

Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" провёл День клиента в офисах обслуживания. Основной темой традиционной акции стали преимущества использования дистанционных каналов. В флагманском центре на улице Стара-Загора, 130 на вопросы самарцев ответил директор филиала Владимир Сураев.
Энергетики напомнили, что онлайн-сервисы позволяют, не выходя из дома, решать все основные вопросы, которые могут возникнуть у клиентов "ЭнергосбыТ Плюс": передавать показания приборов учёта тепла, уточнять начисление, узнавать наличие задолженности за тепло и прочее. В частности, в этом году энергетики обновили личный кабинет, который стал доступен для всех клиентов компании. Теперь свыше 600 тыс. потребителей тепла Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани могут оценить преимущества дистанционного онлайн-сервиса.
Особые слова благодарности прозвучали сегодня в адрес клиентов серебряного возраста. Во всех офисах обслуживания им вручали стильные сувениры ко Дню пожилого человека.
"Поздравляю наших дорогих клиентов с днём мудрости и опыта! Благодарю каждого из них за ту дисциплину, которую они демонстрируют, вовремя оплачивая отопление и горячую воду. Отдельное спасибо тем, кто использует наши онлайн-сервисы! Мы будем продолжать совершенствовать свои дистанционные каналы, чтобы взаимодействие с энергокомпанией становилось более комфортным и удобным", — поздравил клиентов старшего поколения директор Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.
Ознакомиться с онлайн-сервисами компании можно на официальном сайте.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.