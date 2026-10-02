Более 100 кг кефира "из будущего" нашли на самарском заводе

В ходе профилактического визита на предприятие ООО "Молочный край" инспекторы Россельхознадзора обнаружили кефир жирностью 2,5% с датой выработки 28.09.2026, хотя проверка проходила 23 сентября.

Продукция с авансовой датой выработки опасна тем, что потребитель не может корректно оценить срок годности, что создает риски для потребителей, а также это является прямым нарушением требований безопасности пищевой продукции и нарушает техрегламент Таможенного союза (ТР ТС 021/2011).

Россельхознадзор потребовал изъять товар из обращения.

ООО "Молочный край" зарегистрировано в с. Красный Яр по ул. Комсомольская, 11. Компания связана с ООО "Красноярское молоко", с владельцев которого ФНС взыскивает 115 млн рублей.