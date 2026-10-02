В Самаре 22 октября пройдет благотворительный аукцион "Мы вместе. Самарский полк 1445"

В Самаре 22 октября состоится благотворительный аукцион "Мы вместе. Самарский полк 1445". Он объединит художников, журналистов, представителей бизнеса и всех, кто хочет поддержать военнослужащих 1445-го мотострелкового полка и их семьи.
На торгах будут представлены произведения художников, переданные для участия в благотворительной инициативе. Приобрести работу можно будет непосредственно во время аукциона — таким образом покупка станет одновременно частью личной коллекции и вкладом в помощь землякам.
Средства, собранные в рамках аукциона, направят на поддержку бойцов 1445-го полка и их семей. Речь идет о приобретении необходимого оборудования, материалов и других средств по запросам военнослужащих.
Проведение аукциона стало продолжением работы патриотического проекта "Самарский полк 1445", созданного по инициативе Самарского областного отделения Союза журналистов России. Инициатива объединяет общественные организации, представителей культуры, бизнеса и жителей региона вокруг системной помощи военнослужащим и их близким.
Ознакомиться с произведениями, представленными на торгах, можно на сайте проекта.
Аукцион "Мы вместе. Самарский полк 1445" пройдет 22 октября с 17:00 до 20:00. Подробности и регистрация участников — по телефону 8 (927) 012-77-90.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...