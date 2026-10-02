В Самаре 22 октября пройдет благотворительный аукцион "Мы вместе. Самарский полк 1445"

В Самаре 22 октября состоится благотворительный аукцион "Мы вместе. Самарский полк 1445". Он объединит художников, журналистов, представителей бизнеса и всех, кто хочет поддержать военнослужащих 1445-го мотострелкового полка и их семьи.

На торгах будут представлены произведения художников, переданные для участия в благотворительной инициативе. Приобрести работу можно будет непосредственно во время аукциона — таким образом покупка станет одновременно частью личной коллекции и вкладом в помощь землякам.

Средства, собранные в рамках аукциона, направят на поддержку бойцов 1445-го полка и их семей. Речь идет о приобретении необходимого оборудования, материалов и других средств по запросам военнослужащих.

Проведение аукциона стало продолжением работы патриотического проекта "Самарский полк 1445", созданного по инициативе Самарского областного отделения Союза журналистов России. Инициатива объединяет общественные организации, представителей культуры, бизнеса и жителей региона вокруг системной помощи военнослужащим и их близким.

Ознакомиться с произведениями, представленными на торгах, можно на сайте проекта.

Аукцион "Мы вместе. Самарский полк 1445" пройдет 22 октября с 17:00 до 20:00. Подробности и регистрация участников — по телефону 8 (927) 012-77-90.



