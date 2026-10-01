Объекты "Т Плюс" в Самаре готовы к старту отопительного сезона

Выездная комиссия под председательством главы Самары Ивана Носкова оценила подготовку объектов "Т Плюс" к началу отопительного сезона. В совещании, которое прошло на Самарской ГРЭС, также приняли участие первый заместитель главы города Михаил Малыхин, заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии Алексей Старостин, врио руководителя государственной жилищной инспекции Самарской области Георгий Степанян и директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.
Участники мероприятия обсудили выполненные работы на ТЭЦ, ГРЭС и котельных города, обновление тепловых сетей, а также осмотрели главные цеха Самарской ГРЭС.
Так, готовность оборудования электростанций Самарского филиала "Т Плюс" оценивается на 100%. В ходе подготовки к зиме здесь выполнены капитальные и средние ремонты 8 турбин и 12 энергетических котлов. Завершён капитальный ремонт турбины и котла на Самарской ТЭЦ.
"На тепловых сетях также всё по графику: строительно-монтажные работы на участках модернизации инженерных коммуникаций находятся на финальной стадии. Остаются четыре объекта обновления теплосетей, где нам предстоит переключить жилые дома и здания соцсферы с резервных трубопроводов на постоянную схему теплоснабжения. Эти работы закончим до конца недели. После чего приступим к благоустройству территорий, где проводили ремонты и плановое обновление теплотрасс", — отметил директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.
Эксперты комиссии обратили внимание на важность восстановления благоустройства. Руководитель энергокомпании рассказал, что в Самаре в работе остаются около 200 адресов. Энергетики планируют привести их в порядок в течение октября.
"Бесперебойная работа тепловых систем — это то, к чему нужно стремиться, и на что направлена вся программа технической модернизации Самарского филиала "Т Плюс". Однако все мы понимаем, что сети — это живой организм, который требует постоянного контроля и при необходимости оперативного вмешательства. А скорость реакции зависит от профессионализма сотрудников, условий их работы и от оборудования, используемого в процессе. Убедился, что Самарская ГРЭС готова к обеспечению горожан горячей водой и отоплением", — отметил глава города Самара Иван Носков.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.