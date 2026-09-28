Вячеслав Федорищев поручил обеспечить готовность объектов дорожного хозяйства к осенне-зимнему периоду до 1 ноября

В понедельник, 28 сентября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание, на котором обсудили подготовку объектов дорожного хозяйства к работе в осенне-зимний период.

Как подчеркнул губернатор, дорожную инфраструктуру рассматривают прежде всего через качество повседневной жизни людей.

"У нас к осенне-зимнему периоду всегда идет особая подготовка. Жителям неважно, федеральная это трасса или местная дорога — важно безопасно добраться до работы, школы, получить медицинскую помощь. У нас 81% дорожной сети приходится на муниципальные дороги, и именно по ним прошлой зимой было больше всего замечаний жителей. Поэтому важно понять не только, сколько подготовлено техники и материалов, а как мы будем при первых серьезных снегопадах организовывать общественный транспорт, работу экстренных служб, доступность социальных объектов и приведение дорожного полотна в порядок", — сказал Вячеслав Федорищев.

О ходе подготовки к осенне-зимнему периоду доложил врио министра транспорта и автомобильных дорог Сергей Неретин.

Он сообщил, что по региональной сети из 672 единиц техники готовы 624, или 93%. Полный запас песко-соляной смеси и технической соли в планах сформировать до конца декабря, но на сегодняшний день запас до декабря уже сформирован. С 1 ноября планируется круглосуточная диспетчеризация состояния федеральных, региональных и муниципальных дорог, а также автобусных и школьных маршрутов.

Все муниципалитеты заявляют полную готовность к 1 ноября. Минтранс держит на контроле ситуацию и ход подготовки к зиме по каждому муниципалитету. Сергей Неретин отметил, подготовка идет в плановом режиме, и рисков сейчас нет.

Отдельно обсудили федеральные трассы. Как сообщил начальник ФКУ "Поволжуправтодор" Кирилл Вдовин, для зимнего содержания заготовлено 90 тыс. тонн противогололедных материалов — 100% годовой потребности. Готовность 12 пескобаз также составляет 100%. К работе подготовлено 235 единиц специализированной техники — 100% парка, планируется задействовать более 400 человек. Он добавил, что круглосуточно работает единая диспетчерская служба. Для мониторинга дорожных и погодных условий в режиме реального времени используются 38 автоматических метеостанций. Основной подрядчик по содержанию федеральных дорог — ООО "ДСК Трансстрой", с которым заключены контракты по основным федеральным трассам региона.



Кроме того, отдельно остановились на крупнейших муниципалитетах региона.

Свои доклады представили глава Тольятти Илья Сухих и глава Самары Иван Носков.

Илья Сухих доложил, что к зимнему сезону парк увеличен с 209 до 222 единиц техники, дополнительно заключены договоры более чем на 60 единиц наемной техники. В ручной уборке планируется задействовать 330 человек. "Потребность в противогололедных материалах — около 74 тыс. тонн, на 22 сентября заготовлено 44 тыс. тонн, или 60%. Ставим себе задачу полный запас сформировать до 10 октября", — добавил глава Тольятти.

В Самаре, как сообщил Иван Носков, к зимней уборке планируется привлечь более 390 единиц техники. В постоянной работе — 269 единиц, из них сейчас технически готовы 80%. По кадрам фактически укомплектованы 437 механизаторов и 365 рабочих.

По противогололедным материалам потребность составляет более 21,5 тыс. тонн соли и более 10 тыс. тонн пескосоляной смеси. Полный объем планируется сформировать до 1 ноября. Для складирования снега предусмотрены 4 площадки общей емкостью до 400 тыс. тонн.

Вячеслав Федорищев поручил до 1 ноября обеспечить фактическую готовность дорожного хозяйства области к осенне-зимнему периоду, кроме того, завершить ремонт техники и обеспечить необходимый запас противогололедных материалов.

Главе города Самара Ивану Носкову поручено в течение недели представить отдельный план выхода на полную готовность: ремонт техники, комплектование персонала, закупка соли и ПСС и т. д.

Также губернатор поставил задачу до начала зимнего периода провести совместную тренировку по сценарию продолжительного интенсивного снегопада с участием служб, отвечающих за федеральную, региональную и муниципальную дорожную сеть, общественный транспорт, школьные маршруты и работу экстренных служб.