В Самарской области 20 управляющих компаний взяли на контроль за низкую активность

В Общественной палате Самарской области состоялось обсуждение хода подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону. В мероприятии приняли участие заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии Самары Алексей Старостин, начальник центрального отдела жилищного надзора и лицензионного контроля Государственной жилищной инспекции Анатолий Ларин, технический директор Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Андрей Чурсанов, а также члены комиссии Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и дорогам.
Эксперты отметили, что в систему "Электронное ЖКХ" на данный момент загружено 18 923 паспорта готовности от обслуживающих организаций региона, что составляет 90% от общего числа. Однако ко многим загруженным документам есть замечания у специалистов Государственной жилищной инспекции и "ЭнергосбыТ Плюс".
При этом 20 обслуживающих организаций до сих пор не выполнили основные требования по подготовке к зиме — промывку и опрессовку внутридомовых коммуникаций, а также наладку теплопринимающего оборудования. Если в ближайшее время персонал этих УК не устранит выявленные замечания, то обслуживаемый ими жилой фонд будет передан под временное управление другой обслуживающей организации.
"Сравнивая с прошлым годом, мы отмечаем небольшую позитивную динамику. Ряд компаний активизировали свою работу по подготовке к зиме. В жилых домах и социальных учреждениях идёт установка регуляторов температуры воды, что повышает безопасность горожан. Вместе с тем нашими инспекторами зафиксировано множество нарушений, что не позволяет большинству УК и ТСЖ получить высокий балл готовности", — поделился Андрей Чурсанов.
Работа над ошибками продолжается: в адрес "ЭнергосбыТ Плюс" направляются многочисленные заявки на повторную проверку объектов после устранения выявленных замечаний.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.