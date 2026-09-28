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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самарской области 20 управляющих компаний взяли на контроль за низкую активность

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Общественной палате Самарской области состоялось обсуждение хода подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону. В мероприятии приняли участие заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии Самары Алексей Старостин, начальник центрального отдела жилищного надзора и лицензионного контроля Государственной жилищной инспекции Анатолий Ларин, технический директор Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Андрей Чурсанов, а также члены комиссии Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и дорогам.

Фото: предоставлено АО "ЭнергосбыТ Плюс"

Эксперты отметили, что в систему "Электронное ЖКХ" на данный момент загружено 18 923 паспорта готовности от обслуживающих организаций региона, что составляет 90% от общего числа. Однако ко многим загруженным документам есть замечания у специалистов Государственной жилищной инспекции и "ЭнергосбыТ Плюс".

При этом 20 обслуживающих организаций до сих пор не выполнили основные требования по подготовке к зиме — промывку и опрессовку внутридомовых коммуникаций, а также наладку теплопринимающего оборудования. Если в ближайшее время персонал этих УК не устранит выявленные замечания, то обслуживаемый ими жилой фонд будет передан под временное управление другой обслуживающей организации.

"Сравнивая с прошлым годом, мы отмечаем небольшую позитивную динамику. Ряд компаний активизировали свою работу по подготовке к зиме. В жилых домах и социальных учреждениях идёт установка регуляторов температуры воды, что повышает безопасность горожан. Вместе с тем нашими инспекторами зафиксировано множество нарушений, что не позволяет большинству УК и ТСЖ получить высокий балл готовности", — поделился Андрей Чурсанов.

Работа над ошибками продолжается: в адрес "ЭнергосбыТ Плюс" направляются многочисленные заявки на повторную проверку объектов после устранения выявленных замечаний.

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