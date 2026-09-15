В Самарской области догазифицируют 450 СНТ

Во вторник, 15 сентября, на прямую линию губернатора Вячеслава Федорищева обратилась вдова участника специальной военной операции из Елховки. Она пожаловалась на сложности подключения ее нового дома к газовому оборудованию.

Заявку в ресурсоснабжающую организацию женщина, чей муж погиб на СВО в 2024 г., подала еще в сентябре 2025-го. Она отмечает, что с тех пор представители компании ни разу не приехали на участок, не осмотрели объект.

"Президент России сделал все, чтобы догазификация дошла до каждого дома, утвердил соответствующую программу, дал поручение Газпрому. Во всей стране программа реализуется очень масштабно, - отметил глава региона. - У нас в регионе работает частная компания, которая занимается подведением газа, к сожалению, не всегда ответственно".

Губернатор поручил министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Виталию Брижаню приехать к вдове и решить вопрос в кратчайшие сроки, а в отношении компании направить материалы в соответствующие органы.

Вячеслав Федорищев также сообщил, что в ближайшие годы к газу должны подключить более 54 тыс. земельных участков и 11 тыс. домовладений в 450 садовых некоммерческих товариществах.

"Мы это сделаем. За последнее время уже несколько тысяч таких участков подключили", - заявил Вячеслав Федорищев.