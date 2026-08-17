В Кинель-Черкасском районе проверили готовность новых котельных к отопительному сезону

Заместитель министра градостроительной политики Самарской области Наталья Райская в ходе рабочей поездки в Кинель-Черкасский район совместно с депутатским корпусом и представителями общественности проинспектировала ход реализации социально-значимых объектов.
В с. Кротовка представители рабочей группы ознакомилась с ходом строительства котельной в рамках реализации региональной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности".
Новая котельная в Кротовке будет снабжать теплом 25 многоквартирных домов и 1 социальный объект. Кроме того, строительство новых котельных ведется селах Александровка и Березняки Кинель-Черкасского района.
Как сообщили представители муниципального образования и подрядной организации, работы на всех трех котельных работы ведутся в соответствии с графиком. Планируемый срок завершения объектов — декабрь 2026 года.
Наталья Райская обратила внимание, что министерство оказывает всю методическую и консультационную помощь муниципалитету по оформлению документов на земельные участки под котельные.
"Вопрос внесения изменения в правила землепользования и застройки сейчас стоит на особом контроле у министра градостроительной политики. И до конца августа он будет решен положительно. Работаем совместно с администрацией муниципального района", — подчеркнула она.
Депутат Самарской Губернской Думы Александр Живайкин обратил внимание на необходимость своевременной подготовки коммунальных объектов к отопительному сезону. "Мы убедились, что подводных камней на этом объекте нет и не возникнет, и котельная будет своевременно построена и введена в эксплуатацию", — отметил он.
Участники рабочей группы также оценили ход благоустройства ряда объектов Кротовки, в том числе реализацию проекта "Дорога к искусству", предусматривающего устройство пешеходного тротуара к Детской музыкальной школе, и встретились с коллективом Кротовского кирпичного завода.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.