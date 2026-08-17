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ЖКХ и благоустройство Общество

В Кинель-Черкасском районе проверили готовность новых котельных к отопительному сезону

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 17 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Заместитель министра градостроительной политики Самарской области Наталья Райская в ходе рабочей поездки в Кинель-Черкасский район совместно с депутатским корпусом и представителями общественности проинспектировала ход реализации социально-значимых объектов.

В с. Кротовка представители рабочей группы ознакомилась с ходом строительства котельной в рамках реализации региональной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности".
Новая котельная в Кротовке будет снабжать теплом 25 многоквартирных домов и 1 социальный объект. Кроме того, строительство новых котельных ведется селах Александровка и Березняки Кинель-Черкасского района.

Как сообщили представители муниципального образования и подрядной организации, работы на всех трех котельных работы ведутся в соответствии с графиком. Планируемый срок завершения объектов — декабрь 2026 года.

Наталья Райская обратила внимание, что министерство оказывает всю методическую и консультационную помощь муниципалитету по оформлению документов на земельные участки под котельные.

"Вопрос внесения изменения в правила землепользования и застройки сейчас стоит на особом контроле у министра градостроительной политики. И до конца августа он будет решен положительно. Работаем совместно с администрацией муниципального района", — подчеркнула она.

Депутат Самарской Губернской Думы Александр Живайкин обратил внимание на необходимость своевременной подготовки коммунальных объектов к отопительному сезону. "Мы убедились, что подводных камней на этом объекте нет и не возникнет, и котельная будет своевременно построена и введена в эксплуатацию", — отметил он.

Участники рабочей группы также оценили ход благоустройства ряда объектов Кротовки, в том числе реализацию проекта "Дорога к искусству", предусматривающего устройство пешеходного тротуара к Детской музыкальной школе, и встретились с коллективом Кротовского кирпичного завода.

Гид потребителя

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