Долги за отопление в Самарской области перевалили за 8 млрд рублей

В Самарской области завершают подготовку к старту отопительного сезона. На ее ход сильно влияет задолженность потребителей: физических и юридических лиц, в том числе управляющих компаний. Об этом в понедельник, 28 сентября, заявили участники тематической пресс-конференции.

Руководитель управления мониторинга энергетики и жилищно-коммунального хозяйства МинЖКХ Самарской области Виктория Попова рассказала, что на сегодняшний день задолженность управляющих компаний за тепловую энергию составляет 1,9 млрд рублей. Меры административного воздействия в отношении организаций принимает Госжилинспекция.

Директор Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Марат Феткуллов сообщил, что задолженность перед компанией, включая просроченную, на данный момент составляет более 8 млрд рублей. Эта сумма относится со стоимостью двух инвестиционных программ.

"Задолженность осложняет выполнение обязательств. Если необходимый объем средств не собрали, берутся займы при ставке ЦБ РФ в 14%, а ранее и более 20% было. Это дорогие деньги", — объяснил Марат Феткуллов.

По его словам, население платит, и серьезных провалов по этому направлению нет: Но есть отдельные игроки рынка, как управляющая компания в Тольятти, долг которой в прошлом году составил 0,5 млрд рублей.

"Возбуждено уголовное дело, ведется расследование, и мы надеемся, что деньги все-таки найдут. В таких условиях переход граждан на лицевые счета выглядит оправданным. Эта работа ведется и, думаю, будет продолжаться", — добавил Марат Феткуллов.