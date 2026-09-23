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ЖКХ и благоустройство Общество

Не потеряйте: как будут эвакуировать машины, мешающие уборке Самары

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары подготовила регламент перемещения транспортных средств, которые препятствуют проведению работ по уборке и благоустройству городских территорий. Сейчас он проходит согласование.

Фото: Александра Ламзина

Чиновники объясняли, что внедрение данного механизма необходимо, так как действующие запреты и штрафы не работают. Автовладельцы довольно часто создают помехи уборке улиц и дворов, вывозу мусора с контейнерных площадок, оставляя машины, игнорируя сообщения о проведении работ. Обостряется проблема в зимний период.

Подготовку к внедрению механизма городская администрация ведет уже несколько лет. Сначала она добилась получения соответствующих полномочий через корректировку законодательства, затем внесла изменения в правила благоустройства. В регламенте же чиновники обозначили все нюансы процедуры.

В документе указано, что для перемещения машин будет выбрана уполномоченная организация. Заявки ей будут отправлять службы благоустройства. Все данные, включая время и место перемещения авто, должны фиксировать в специальной базе.

Начинать процесс службы благоустройства должны с размещения объявлений о проведении работ (не позднее чем за сутки) — на сайте мэрии Самары и своих ресурсах, на досках объявлений в подъездах жилых домов, в СМИ либо иным способом. Если в обозначенное время машины не убрали, то организация подает заявку с указанием места, куда необходимо убрать авто, а также информирует о процедуре УМВД России по Самаре. Подрядчик выполняет соответствующую работу.

"Выбор места для перемещения транспортного средства определяется с учетом возможности визуального определения доступности (нахождения) владельцем своего транспортного средства", — указано в регламенте.

Также важный момент — владельцы машин ничего не будут платить за перемещение. Финансированием работ будет заниматься мэрия. А вот если в процессе авто будет причинен ущерб, ответственность будет нести подрядчик.

О сроках внедрения практики перемещения машин точной информации пока нет. Однако в профильном департаменте говорили о планах запустить ее в осенне-зимний сезон 2026–2027 годов.

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