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ЖКХ и благоустройство Общество

Губдума дала добро на эвакуацию авто ради уборки улиц Самары

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 25 марта, губернская дума приняла в двух чтениях законопроект администрации Самары, который даст муниципалитетам полномочия на перемещение транспортных средств, которые мешают проведению работ по благоустройству. В частности, речь идет об уборке улиц.

Фото: Александра Ламзина

Обсуждение инициативы в стенах парламента длилось практически всю зиму. Хотя именно в этот период эвакуация авто, мешающих уборке снега с дорог, была наиболее актуальной. Однако законопроект направлен не только на зимние периоды благоустройства, но и на круглогодичные земляные работы и иные мероприятия, которые связаны с благоустройством.

"Жителей волновал вопрос, за чей счет будет осуществляться эвакуация машин. Все ответы получили. Граждане никак не пострадают. Мы надеемся, что принятие законопроекта будет дисциплинировать наших граждан", — отметил председатель комитета губдумы по местному самоуправлению Геннадий Говорков.

В результате депутаты приняли законопроект в двух чтениях. Теперь муниципалитеты смогут внести необходимые изменения в местные правила благоустройства.

О том, как планируется организовать процесс в Самаре, рассказывал Дмитрий Попов, который занимал пост руководителя правового департамента мэрии, а сейчас является советником главы города. По его словам, машины будут именно перемещать, а не эвакуировать на спецстоянки: 

"Затронет это транспортные средства, которые расположены на обочинах дорог в соответствии с правилами дорожного движения. Они ничего не нарушают, но препятствуют уборке. Горожанам платит ни за что не нужно. Финансирование работ по перемещению транспортных средств будет осуществляться в рамках полномочий муниципалитета по благоустройству".

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