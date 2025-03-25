Губдума дала добро на эвакуацию авто ради уборки улиц Самары

Во вторник, 25 марта, губернская дума приняла в двух чтениях законопроект администрации Самары, который даст муниципалитетам полномочия на перемещение транспортных средств, которые мешают проведению работ по благоустройству. В частности, речь идет об уборке улиц.
Обсуждение инициативы в стенах парламента длилось практически всю зиму. Хотя именно в этот период эвакуация авто, мешающих уборке снега с дорог, была наиболее актуальной. Однако законопроект направлен не только на зимние периоды благоустройства, но и на круглогодичные земляные работы и иные мероприятия, которые связаны с благоустройством.
"Жителей волновал вопрос, за чей счет будет осуществляться эвакуация машин. Все ответы получили. Граждане никак не пострадают. Мы надеемся, что принятие законопроекта будет дисциплинировать наших граждан", — отметил председатель комитета губдумы по местному самоуправлению Геннадий Говорков.
В результате депутаты приняли законопроект в двух чтениях. Теперь муниципалитеты смогут внести необходимые изменения в местные правила благоустройства.
О том, как планируется организовать процесс в Самаре, рассказывал Дмитрий Попов, который занимал пост руководителя правового департамента мэрии, а сейчас является советником главы города. По его словам, машины будут именно перемещать, а не эвакуировать на спецстоянки:
"Затронет это транспортные средства, которые расположены на обочинах дорог в соответствии с правилами дорожного движения. Они ничего не нарушают, но препятствуют уборке. Горожанам платит ни за что не нужно. Финансирование работ по перемещению транспортных средств будет осуществляться в рамках полномочий муниципалитета по благоустройству".
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!