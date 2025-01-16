В Самаре машины будут передвигать для уборки снега

Депутаты губернской думы поддержали законопроект администрации Самары, который даст муниципалитетам полномочия на перемещение транспортных средств, которые мешают проведению работ по благоустройству. Инициативу обсудили в четверг, 16 января, на заседании комитета парламента по местному самоуправлению.
"Мы предлагаем создать правовую и правоприменительную основу для закрепления в правилах благоустройства муниципалитетов возможности перемещения транспортных средств, препятствующих проведению работ по благоустройству. На мой взгляд, в середине зимы актуальность данного законопроекта, не вызывает сомнений, поскольку мы видим, что обилие машин препятствует уборке улиц. Это ведет к сужению проезжей части, к созданию аварийной обстановки. Невозможно перемещаться по дворовым территориям. Естественно, этот законопроект направлен не только на зимние периоды благоустройства, но и на круглогодичные земляные работы и иные мероприятия, которые связаны с благоустройством", — сообщил депутатам руководитель правового департамента мэрии Самары Дмитрий Попов.
По его словам, речь идет именно о перемещении, а не об эвакуации машин. Горожанам не нужно будет ни за что платить.
"Прежде всего, речь, конечно, идет именно о транспортных средствах, которые расположены на обочинах дорог в соответствии с правилами дорожного движения. Они ничего не нарушают, но препятствуют уборке. Финансирование работ по перемещению транспортных средств будет осуществляться в рамках полномочий муниципалитета по благоустройству", — добавил чиновник.
Теперь законопроект направят на рассмотрение на пленарном заседании губдумы. В случае одобрения муниципалитеты смогут предусмотреть в правилах благоустройства новые полномочия. Администрация Самары уже готовит поправки.
Последние комментарии
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?