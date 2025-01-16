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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре машины будут передвигать для уборки снега

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутаты губернской думы поддержали законопроект администрации Самары, который даст муниципалитетам полномочия на перемещение транспортных средств, которые мешают проведению работ по благоустройству. Инициативу обсудили в четверг, 16 января, на заседании комитета парламента по местному самоуправлению.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Мы предлагаем создать правовую и правоприменительную основу для закрепления в правилах благоустройства муниципалитетов возможности перемещения транспортных средств, препятствующих проведению работ по благоустройству. На мой взгляд, в середине зимы актуальность данного законопроекта, не вызывает сомнений, поскольку мы видим, что обилие машин препятствует уборке улиц. Это ведет к сужению проезжей части, к созданию аварийной обстановки. Невозможно перемещаться по дворовым территориям. Естественно, этот законопроект направлен не только на зимние периоды благоустройства, но и на круглогодичные земляные работы и иные мероприятия, которые связаны с благоустройством", — сообщил депутатам руководитель правового департамента мэрии Самары Дмитрий Попов.

По его словам, речь идет именно о перемещении, а не об эвакуации машин. Горожанам не нужно будет ни за что платить.

"Прежде всего, речь, конечно, идет именно о транспортных средствах, которые расположены на обочинах дорог в соответствии с правилами дорожного движения. Они ничего не нарушают, но препятствуют уборке. Финансирование работ по перемещению транспортных средств будет осуществляться в рамках полномочий муниципалитета по благоустройству", — добавил чиновник.

Теперь законопроект направят на рассмотрение на пленарном заседании губдумы. В случае одобрения муниципалитеты смогут предусмотреть в правилах благоустройства новые полномочия. Администрация Самары уже готовит поправки.

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