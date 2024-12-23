16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Мэрия Самары попросила полномочия на эвакуацию машин, которые мешают уборке снега Гордума Самары определила двух кандидатов на пост главы города Зал в хорошей форме: в школах Самары проводят капитальный ремонт На пост мэра Самары заявилсь семь человек Андрей Дроботов покинул мэрию Тольятти

Муниципалитеты Власть и политика

Мэрия Самары попросила полномочия на эвакуацию машин, которые мешают уборке снега

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 134
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В губернскую думу внесли законопроект "Об иных вопросах, регулируемых правилами благоустройства территории муниципального образования в Самарской области". Он предусматривает наделение муниципалитетов новыми полномочиями.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Автором законопроекта является администрация Самары. Она предложила разрешить муниципалитетам
регулировать вопросы перемещения транспортных средств, препятствующих проведению работ по благоустройству. Поводом послужила ситуация с уборкой снега и вывозом мусора из дворов. Практически повсеместно припаркованные машины мешают проведению работ.

"Правилами благоустройства Самары, Тольятти, Новокуйбышевска установлены запреты на создание препятствий для продвижения уборочной и специальной техники, для проведения работ по ручной или механизированной уборке территории, по очистке кровель зданий от снега, наледи и (или) удалению сосулек, по сбору и вывозу (транспортировке) твердых коммунальных отходов из мест их накопления. За нарушения этих запретов региональным законом предусмотрена административная ответственность. Но на практике это не стимулирует автовладельцев соблюдать правила. Создание помех владельцами транспортных средств влечет невозможность проведения качественной уборки территории, вывоза твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок, очищения проездов от снега в период снегопада, что негативно влияет на удовлетворенность условиями проживания и качества жизни населения", — указали в пояснительной записке к законопроекту представители мэрии Самары.

По их словам, новые полномочия помогут муниципалитетам обеспечивать оперативную и качественную уборку улиц и дворов, своевременный вывоз мусора. Такую практику уже имеют несколько регионов — в частности, Московская, Костромская и Рязанская области.

Как именно будет организовано перемещение машин, мешающих работе служб благоустройства, судя по всему, каждый муниципалитет будет определять самостоятельно.

Гид потребителя

Последние комментарии

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

Николай Курпанов 19 июля 2023 11:39 Елена Лапушкина награждена почетным знаком "За труд во благо земли Самарской"

У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.

Фото на сайте

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5