Мэрия Самары попросила полномочия на эвакуацию машин, которые мешают уборке снега

В губернскую думу внесли законопроект "Об иных вопросах, регулируемых правилами благоустройства территории муниципального образования в Самарской области". Он предусматривает наделение муниципалитетов новыми полномочиями.

Автором законопроекта является администрация Самары. Она предложила разрешить муниципалитетам

регулировать вопросы перемещения транспортных средств, препятствующих проведению работ по благоустройству. Поводом послужила ситуация с уборкой снега и вывозом мусора из дворов. Практически повсеместно припаркованные машины мешают проведению работ.

"Правилами благоустройства Самары, Тольятти, Новокуйбышевска установлены запреты на создание препятствий для продвижения уборочной и специальной техники, для проведения работ по ручной или механизированной уборке территории, по очистке кровель зданий от снега, наледи и (или) удалению сосулек, по сбору и вывозу (транспортировке) твердых коммунальных отходов из мест их накопления. За нарушения этих запретов региональным законом предусмотрена административная ответственность. Но на практике это не стимулирует автовладельцев соблюдать правила. Создание помех владельцами транспортных средств влечет невозможность проведения качественной уборки территории, вывоза твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок, очищения проездов от снега в период снегопада, что негативно влияет на удовлетворенность условиями проживания и качества жизни населения", — указали в пояснительной записке к законопроекту представители мэрии Самары.

По их словам, новые полномочия помогут муниципалитетам обеспечивать оперативную и качественную уборку улиц и дворов, своевременный вывоз мусора. Такую практику уже имеют несколько регионов — в частности, Московская, Костромская и Рязанская области.

Как именно будет организовано перемещение машин, мешающих работе служб благоустройства, судя по всему, каждый муниципалитет будет определять самостоятельно.