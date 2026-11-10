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Муниципалитеты Власть и политика

Глава Самары Иван Носков провел очередной прием граждан

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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6 ноября глава города Самары Иван Носков провел личный прием граждан по вопросам благоустройства и содержания дворовых и общественных территорий, уличного освещения, а также по имущественным вопросам. Большинство обращений было рассмотрено от жителей Кировского района, который с 30 октября возглавил Вячеслав Коновалов.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"В адрес администрации города еженедельно приходят тысячи обращений через различные каналы связи. Важно, что есть люди, кто предпочитает обращению через соцсети письменное заявление и личный прием. Горожане приходят на личный прием в основном по имущественным вопросам, с предложениями благоустройства, с вопросами асфальтировки дорог и тротуаров. Растет заинтересованность в преобразованиях уже не просто в своем подъезде, доме или дворе, а во всем районе, городе. И это, безусловно, хорошо, когда жители начинают думать о перспективах и развитии целых улиц, кварталов и, в конечном счете, всей Самары", — отметил глава города Самары Иван Носков.

В ходе приема граждан был также рассмотрен вопрос введения в эксплуатацию уличного освещения в ЖК "Куйбышев". Строительная компания, по информации жителей, не передала на обслуживание управляющей компании 48 световых опор. Как отметил Иван Носков, почти в каждом районе Самары есть новые современные жилищные комплексы, которые не прошли полную процедуру приемки. "По каждому подобному жилому объекту работаем индивидуально в тесной связке с профильными министерствами Правительства Самарской области. В конкретном случае, с управляющей компанией будет отработан вопрос восстановления освещения жилого комплекса", — отметил Иван Носков.

Глава Самары рассмотрел имущественный вопрос супруги участника специальной военной операции. Дополнительно, по просьбе заявительницы, юристы помогут ей оформить необходимый пакет документов и сопроводят ее заявление в профильные службы для оформления права на пользование жилым помещением, на которое она претендует.

Жители дома № 184 по ул. Стара-Загора сообщили об отсутствии качественного благоустройства после ремонта теплосетей. По поручению главы Самары административно-техническая комиссия совместно с ресурсоснабжающей компанией выйдут на место и устранят нарушения до конца ноября. "Важно ускорить восстановление благоустройства на всех объектах, где завершился ремонт сетей. В этом в первую очередь заинтересованы те, кто проводил работы — штрафы за просрочки и некачественное благоустройство в Самаре теперь существенные. По данному адресу необходимо дополнительно проверить возможность восстановления озеленения. На сетях деревья высаживать, конечно, нельзя, а вот кустарники или вазоны с цветами возможны", — сказал глава города Самары Иван Носков.

Напомним, по вопросам записи на личный прием к главе города Самары можно обратиться в Управление по работе с обращениями граждан Аппарата Администрации Самары по адресу: ул. Красноармейская, 17 (кабинет 1), а также получить консультацию по телефону 8 (846) 332-30-77.

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