В Самаре по поручению Ивана Носкова начали очищать водоемы в Дубовом колке и на Воронежских озерах

В Самаре приступили к комплексной расчистке дна и береговой линии водоемов в Кировском и Промышленном районах. Городские службы в течение месяца очистят пруд площадью 1600 кв. метров в сквере "Дубовый колок" и самый крупный из трех водоемов в парке "Воронежские озера" площадью 8900 кв. метров. На эти цели из бюджета города по поручению главы Самары Ивана Носкова направлено 5,2 млн рублей.

"В сквере "Дубовый колок" и парке "Воронежские озера" наблюдаем естественные процессы: со временем непроточные водоемы зарастают и неизбежно заиливаются. Жители просили сделать комплексную очистку акватории во время моей первой встречи с ними в прошлом году. Важно действовать грамотно и осторожно, чтобы дать этим живописным водоемам новую жизнь и вместе с тем сохранить эти места для их постоянных обитателей", — отметил глава города Самары Иван Носков.

По данным специалистов департамента городского хозяйства и экологии, пруды в парке "Воронежские озера" имеют искусственное происхождение, а водоем в сквере "Дубовый колок" пополняется талыми и дождевыми водами. На дне этих водоемов отсутствуют природные родники. Предварительно подрядной организацией были проведены геодезические съемки контуров водной глади и водной растительности для определения объема работ. Площадь зарослей камыша в водоеме парка "Воронежские озера" составляет порядка 5000 кв. метров, часть из них будет оставлена для сохранения экологического равновесия.

"В ходе очистки в основном извлекаем не природные, а твердые коммунальные отходы — пластиковые бутылки, одноразовую посуду, текстиль, автомобильные шины. Также водное зеркало расчищается от излишних зарослей камыша сначала с помощью техники, а потом вручную подбирается всплывший камыш и мусор. Весь собранный мусор вывозится на специально оборудованные полигоны. После очистки водоема и увеличения площади водной глади восстановится нормальный гидрологический режим, затормозится дальнейшее обмеление и заиление", — пояснил подрядчик ИП Роман Страчков.

После производства работ по очистке акваторий от ТКО и камыша предусмотрено восстановление благоустройства береговой линии и прежнего рельефа грунта в местах работы техники.

Напомним, на очистку береговых полос рек и других водоемов из городского бюджета Самары в 2026 году выделено 22 млн рублей. Весной работы по очистке от ТКО были выполнены на озере в сквере "Солнечная Поляна", на озерах Шишига, Родничок Надежды, на водоеме в парке "Дубки", на озере Леснуха. Кроме того, проведена очистка от мусора береговых полос рек Волги, Самары и Татьянки.