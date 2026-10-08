Иван Носков: "Таланты самарских ребят раскроются в полную силу"

Воспитанники пяти детских школ искусств Самары приступили к занятиям на новых музыкальных инструментах. Благодаря федеральному проекту "Семейные ценности и инфраструктура культуры" нацпроекта "Семья" Детская школа искусств имени А. Я. Басс, Детские школы искусств №№ 6 и 9, Детская художественная школа № 2 и Детская художественная школа им. Г. Е. Зингера получили 2 рояля, 7 пианино, 3 аккордеона и 2 баяна.

Также при поддержке нацпроекта "Семья" приобретены интерактивные панели, мольберты, ноутбуки и учебные пособия. На эти цели было направлено почти 17 млн рублей.

"Каждый новый музыкальный инструмент, каждый мольберт и в целом новое оборудование — это шаг к тому, чтобы таланты самарских ребят раскрывались в полную силу. Поддержка нацпроекта "Семья" позволяет делать эти шаги быстрее и масштабнее, — сказал глава города Самары Иван Носков. — Желаю всем ребятам смело пробовать новое и верить в себя, а мы продолжим системно обновлять материально-техническую базу наших учреждений культуры, поддерживать педагогов и создавать возможности для того, чтобы юные таланты Самары могли уверенно заявлять о себе не только в регионе, но и на всероссийском уровне".

Для юных музыкантов Детской школы искусств имени А. Я. Басс самым значительным приобретением стали два рояля и пианино. Также приобретены профессиональные банкетки с регулируемой высотой под каждого исполнителя и 70 концертных стульев для оборудования зала.

"Мы открываем свой камерный зал на 70 мест. Ему дано имя Аннэты Яковлевны Басс — почётного гражданина города Самары и Самарской области, искусствоведа, которая 50 лет работала в Художественном музее и первой начала проводить камерные концерты в его Мраморном зале. Назвали зал в её честь, чтобы продолжить традицию синергии художественного и музыкального творчества. Здесь будут проходить выставки, будет звучать хорошая музыка", — рассказала директор Детской школы искусств имени А. Я. Басс Елизавета Сморкалова.

Для Детской школы искусств № 6 приобретено два акустических пианино марки "Михаил Глинка", а также два баяна и три аккордеона.

"Новые инструменты подходят для учёбы и для концертных выступлений. С ними наши учащиеся будут осваивать более разнообразный репертуар и вдохновляться на новые творческие свершения, победы, участие в конкурсах. В нашей школе есть ансамбль баянистов-аккордеонистов, которым руководит Алла Михайловна Кац — заслуженный работник культуры России, профессор, человек, воспитавший многих известнейших российских музыкантов, таких как Сергей Войтенко, Дмитрий Храмков", — отметила директор Детской школы искусств № 6 Ольга Никулина.

Также при поддержке нацпроекта "Семья" в пять школ искусств приобретены учебники по сольфеджио и музыкальной литературе, нотная литература, альбомы для изучения истории искусств, учебные пособия по живописи, рисунку и анатомии, а также электронные комплекты и программно-методический комплекс. Например, "Азбука искусства" — 18 специализированных учебных фильмов для изучения таких тем, как "Жизнь и творчество русских художников", "Древнерусская икона" и др.

Отметим, в Самаре на сегодняшний день работают 34 детские школы искусств — это музыкальные, художественные школы и многопрофильные школы искусств, в которых учится почти 16 тыс. детей.

Напомним, нацпроект "Семья" стартовал с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина и является преемником действовавших ранее нацпроектов "Демография" и "Культура". Он предполагает проведение мероприятий, способствующих всестороннему развитию семей и детей, реализации потенциала каждого человека, развитию его талантов, воспитанию патриотичной и социально ответственной личности и пр.