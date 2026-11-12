Прокуратура добилась увольнения главы Обшаровки за самопремирование

Суд Приволжского района удовлетворил иск прокуратуры о досрочном прекращении полномочий главы сельского поселения Обшаровка.

Как сообщает прокуратура Самарской области, проверкой было установлено, что глава поселения самостоятельно принимал решения о своем премировании, "действуя в условиях конфликта интересов".

Прокуратура внесла представление, однако решение о досрочном прекращении полномочий главы собранием представителей сельского поселения принято не было. В итоге надзорное ведомство обратилось в суд с административным исковым заявлением, которое было удовлетворено - суд постановил, что глава поселения должен быть уволен в связи с утратой доверия.

По данным сайта администрации Обшаровки, пост главы поселения с 2022 г. занимает Александр Власенко.

По словам источников Волга Ньюс, Власенко выписывал себе квартальные премии без решений собрания представителей.