Прокуратура добилась увольнения главы Обшаровки за самопремирование

Суд Приволжского района удовлетворил иск прокуратуры о досрочном прекращении полномочий главы сельского поселения Обшаровка.
Как сообщает прокуратура Самарской области, проверкой было установлено, что глава поселения самостоятельно принимал решения о своем премировании, "действуя в условиях конфликта интересов".
Прокуратура внесла представление, однако решение о досрочном прекращении полномочий главы собранием представителей сельского поселения принято не было. В итоге надзорное ведомство обратилось в суд с административным исковым заявлением, которое было удовлетворено - суд постановил, что глава поселения должен быть уволен в связи с утратой доверия.
По данным сайта администрации Обшаровки, пост главы поселения с 2022 г. занимает Александр Власенко.
По словам источников Волга Ньюс, Власенко выписывал себе квартальные премии без решений собрания представителей.
Последние комментарии
Очень интересно, что измениться.
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.