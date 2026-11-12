Самарская и Тюменская области договорились о совместной работе по улучшению инвестиционного климата

Агентство по привлечению инвестиций Самарской области и Инвестиционное агентство Тюменской области подписали соглашение о взаимодействии. Документ предполагает регулярный обмен данными, проведение совместных обучающих мероприятий и формирование единых подходов к сопровождению инвесторов.
В ходе встречи стороны обменялись опытом работы с инвесторами, обсудили текущие проекты и планы, а также договорились о совместных действиях по улучшению инвестиционного климата в регионах. Отдельное внимание было уделено вопросам работы с муниципальными образованиями и их развития.
Подписанное соглашение стало продолжением системной работы по повышению инвестиционной привлекательности Самарской области, которую ведет губернатор Вячеслав Федорищев. Поддержка бизнеса и создание комфортной деловой среды для инвесторов остаются в числе приоритетов региональной экономической политики.
"Мы всегда открыты к диалогу и рады взаимодействию с коллегами из соседних регионов. Подписание соглашения с Инвестиционным агентством Тюменской области - это логичный шаг в развитии нашего сотрудничества. Для нас крайне важен обмен лучшими практиками: у каждого региона есть уникальный опыт в части работы с инвесторами, создания комфортной деловой среды, сопровождения проектов, а также работы с муниципальными образованиями и их развития", - отметил Иван Манаев, исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области.
Участники встречи также обсудили вопросы привлечения инвестиций, проекты в работе, эффективные инструменты поддержки. Подобный диалог между регионами позволяет не только перенимать лучшие решения, но и избегать типичных ошибок, а главное - быстрее реагировать на запросы бизнеса.
"Мы последовательно выстраиваем сеть межрегионального сотрудничества. Подобные соглашения уже подписаны с агентствами развития Ленинградской и Иркутской областей, а также с Сургутским районом ХМАО. Логика проста: единые стандарты работы с инвестором и обмен проверенными практиками снижают издержки и для бизнеса, и для институтов развития. Мы формируем устойчивые каналы обмена информацией об инвесторах и площадках, проводим совместные мероприятия и унифицируем подходы к сопровождению", - подчеркнул Николай Пуртов, генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области.
Подписанное соглашение станет основой для регулярного обмена данными, проведения совместных обучающих мероприятий и формирования единых подходов к сопровождению инвесторов.
Последние комментарии
Нужно смотреть в будущее, а не бюджет. Нужна магистраль в городе, чтобы пролететь весь город без остановок, в нужном районе свернуть и уже там торчать в пробках. Зачем нам за бешеные деньги очередной источник пробок. Смотрите на Казань и Уфу. Или мы будем вечной деревней?
По отсутствию мест для строительства спортивных объектов. Есть гигантские «неосвоенные» территории заводов. Там прекрасно уместятся спортивные комплексы, новые театры и парки. А вот дома можно прекрасно строить в районах с ветхим жильем. Снесли ветхое - построили новое.
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru