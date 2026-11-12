16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области обсудили точки роста для муниципалитетов в сфере инвестиций В Самарской области обсудили концепцию создания Центра русского хлеба Форум "Сделано в России": стали известны ключевые сессии деловой программы Дороги Самарской области оснастили новыми элементами безопасности Самарская и Тюменская области договорились о совместной работе по улучшению инвестиционного климата

Экономика и бизнес

Самарская и Тюменская области договорились о совместной работе по улучшению инвестиционного климата

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 73
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Агентство по привлечению инвестиций Самарской области и Инвестиционное агентство Тюменской области подписали соглашение о взаимодействии. Документ предполагает регулярный обмен данными, проведение совместных обучающих мероприятий и формирование единых подходов к сопровождению инвесторов.

Фото: минэкономразвития Самарской области

В ходе встречи стороны обменялись опытом работы с инвесторами, обсудили текущие проекты и планы, а также договорились о совместных действиях по улучшению инвестиционного климата в регионах. Отдельное внимание было уделено вопросам работы с муниципальными образованиями и их развития.

Подписанное соглашение стало продолжением системной работы по повышению инвестиционной привлекательности Самарской области, которую ведет губернатор Вячеслав Федорищев. Поддержка бизнеса и создание комфортной деловой среды для инвесторов остаются в числе приоритетов региональной экономической политики.

"Мы всегда открыты к диалогу и рады взаимодействию с коллегами из соседних регионов. Подписание соглашения с Инвестиционным агентством Тюменской области - это логичный шаг в развитии нашего сотрудничества. Для нас крайне важен обмен лучшими практиками: у каждого региона есть уникальный опыт в части работы с инвесторами, создания комфортной деловой среды, сопровождения проектов, а также работы с муниципальными образованиями и их развития", - отметил Иван Манаев, исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области.

Участники встречи также обсудили вопросы привлечения инвестиций, проекты в работе, эффективные инструменты поддержки. Подобный диалог между регионами позволяет не только перенимать лучшие решения, но и избегать типичных ошибок, а главное - быстрее реагировать на запросы бизнеса.

"Мы последовательно выстраиваем сеть межрегионального сотрудничества. Подобные соглашения уже подписаны с агентствами развития Ленинградской и Иркутской областей, а также с Сургутским районом ХМАО. Логика проста: единые стандарты работы с инвестором и обмен проверенными практиками снижают издержки и для бизнеса, и для институтов развития. Мы формируем устойчивые каналы обмена информацией об инвесторах и площадках, проводим совместные мероприятия и унифицируем подходы к сопровождению", - подчеркнул Николай Пуртов, генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области.

Подписанное соглашение станет основой для регулярного обмена данными, проведения совместных обучающих мероприятий и формирования единых подходов к сопровождению инвесторов.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №31

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 03 ноября 2026 10:33 Проспект Карла Маркса сделают скоростным лишь частично

Нужно смотреть в будущее, а не бюджет. Нужна магистраль в городе, чтобы пролететь весь город без остановок, в нужном районе свернуть и уже там торчать в пробках. Зачем нам за бешеные деньги очередной источник пробок. Смотрите на Казань и Уфу. Или мы будем вечной деревней?

Наталья М 30 октября 2026 05:26 Минус леса, плюс зоны подтопления: представлен новый план застройки Самары

По отсутствию мест для строительства спортивных объектов. Есть гигантские «неосвоенные» территории заводов. Там прекрасно уместятся спортивные комплексы, новые театры и парки. А вот дома можно прекрасно строить в районах с ветхим жильем. Снесли ветхое - построили новое.

Юрий Пестриков 16 августа 2026 17:54 В Тольятти будет создан современный Институт беспилотной авиации

... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...

Юрий Пестриков 26 июля 2026 15:52 Революция в экономике: как цифровые платформы меняют бизнес и людей

... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.

Юрий Пестриков 26 июля 2026 09:55 В Тольятти будет создан современный Институт беспилотной авиации

... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru

Фото на сайте

В Самаре прошел Парад Памяти

В Самаре прошел Парад Памяти

Такая зимняя осень: в Самаре выпал первый снег

Такая зимняя осень: в Самаре выпал первый снег

XIII Транссибирский Арт-Фестиваль завершился концертом в Самаре

XIII Транссибирский Арт-Фестиваль завершился концертом в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6