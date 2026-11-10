"Транспорт будущего" консервирует площадку в Тольятти

ООО "Транспорт будущего", разработчик и производитель БПЛА, консервирует производственную площадку в Тольятти Самарской области. Об этом компания сообщила в пресс-релизе.

"В отсутствие новых заказов на военную технику компания вынуждена сокращать производственные расходы и сосредоточить основные ресурсы на разработке гражданских беспилотных авиационных систем", - отмечается в сообщении.

В компании сообщили, что на тольяттинской площадке будут законсервированы мощности, созданные для серийного производства беспилотных авиационных систем и ключевых компонентов. В их числе — линии, рассчитанные на выпуск сотен тысяч полетных контроллеров и силовых плат в год, производство электродвигателей, лучей и рам для дронов, парк станков с числовым программным управлением и термопластавтоматов, сборочные цеха.

Подчеркивается, что с момента основания проект развивается преимущественно за счет средств инвестора. При этом создание собственного конструкторского бюро, производственной инфраструктуры и разработка новых беспилотных систем требуют значительных вложений, но гражданское направление пока остается дотационным: действующие ограничения на полеты БПЛА сдерживают формирование полноценного коммерческого рынка.

"Мы по-прежнему убеждены, что за беспилотниками будущее сельского хозяйства, логистики, мониторинга территорий и инфраструктуры. Рано или поздно ограничения на полеты гражданских дронов будут сняты, и у России есть все шансы стать одним из мировых лидеров этой отрасли. К этому моменту мы хотим быть готовыми", — отмечают в компании.

В пресс-релизе также сообщается, что осенью 2026 г. в войска отправилось полторы тысячи дронов второго поколения "Изделия 80", модернизированного по замечаниям операторов с передовой. До конца года компания завершит доработку третьего поколения "Изделия 80" с учетом рекомендаций, полученных от центра "Рубикон" в ходе военной апробации, а также конструкторские работы по "Изделию 70" — более легкому коптеру грузоподъемностью до 18 кг и радиусом действия до 25 км.

"Если в машинах снова возникнет потребность, они будут готовы к серийному производству", - поясняется в пресс-релизе.

Модернизация машин первого поколения "Изделия 80", которую компания ведет за свой счет, также продолжится по мере их поступления с передовой, однако основные ресурсы будут направлены на развитие гражданских беспилотных систем.

В числе приоритетных проектов: Агродрон С‑80 (серийная машина, с которой начиналась компания), конвертоплан для мониторинга посевов, дрон "Цапля" для автоматического отбора проб почвы, дрон-доставщик С‑40 и инфраструктура городской логистики.

Компания разработала систему доставки товаров дронами в уличные постаматы: сам дрон, дронопорт, постамат и собственную систему навигации, которая работает без GPS.

В "Транспорте будущего" подчеркивают, что тольяттинская площадка при необходимости сможет оперативно восстановить производственные процессы, а ее мощности позволяют производить до 5 тысяч изделий в год и сотни тысяч комплектующих.

В министерстве промышленности и торговли региона прокомментировали информацию о консервации площадки "Транспорт будущего" в Тольятти:

"Речь не идет о закрытии или ликвидации производственных площадок. Инфраструктура и производственные мощности сохраняются, с тем, чтобы возобновить работу при увеличении загрузки предприятия. Таким образом, регион сохраняет материально-техническую базу для задач в сфере беспилотных транспортных систем. Вместе с тем, продолжает работу Научно-производственный центр БАС, который объединяет ряд научно-производственных компаний и предоставляет инфраструктуру общего пользования для резидентов-инноваторов, создающих перспективные летательные аппараты. Все образовательные мероприятия, лабораторные и технологические разработки идут в соответствии с планом".