Локальные производители Самарской области представили свою продукцию на ярмарке от центра "Мой бизнес"

Большую ярмарку "Мой бизнес 63" приурочили к празднованию Дня народного единства. В течение трех дней, 6–8 ноября, она работала на территории крупной городской ярмарки. Маркет собрал на своей площадке несколько десятков производителей уникальной продукции: сувениров, предметов интерьера, украшений, сладостей.
"Мы сами собираем травы, ягоды, фасуем их и реализуем по Самарской области. Бизнес этот начался, когда я 9 лет назад переехал жить из Самары в Борское. Наверное, на генном уровне у меня пошло такое хобби, которое, со временем, переросло в что-то более масштабное", — рассказывает о своей продукции Дмитрий Голяшев.
В рамках реализации нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" выставки-продажи регулярно проводятся областным минэкономразвития и региональным центром "Мой бизнес" как самостоятельные мероприятия, и в рамках крупных региональных событий.
"Ярмарки продукции зарекомендовали себя как эффективный канал сбыта продукции и расширения клиентской базы предпринимателей и самозанятых. Мы впервые включились в крупную городскую ярмарку и надеемся, что продукция наших региональных мастеров найдет своих покупателей, а предприниматели получат новых клиентов, отзывы о своей продукции и интересные коллаборации с другими участниками ярмарки", — рассказала руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.
Гигантские шоколадные плитки представила участница ярмарки Юлия Лелека. По её словам, это оригинальный, вкусный и эффектный подарок, который пользуется спросом у сладкоежек по всей стране — от Калининграда до Хабаровска.
"Изначально мы продвигались только онлайн, но вот благодаря ярмарке мы можем вживую показать свой продукт, продемонстрировать его для людей", — прокомментировала Юлия Лелека.
Анонсы предстоящих мероприятий, в том числе ярмарок, публикуются в разделе "Календарь мероприятий" сайта mybiz63.ru.
Предпринимателям региона доступны и другие инструменты господдержки: помощь с сертификацией, сбытом, маркировкой "Честный знак", льготные финансовые инструменты и др. Получить консультацию или услугу можно в любом из 11 центров "Мой бизнес" Самарской области.
Последние комментарии
Нужно смотреть в будущее, а не бюджет. Нужна магистраль в городе, чтобы пролететь весь город без остановок, в нужном районе свернуть и уже там торчать в пробках. Зачем нам за бешеные деньги очередной источник пробок. Смотрите на Казань и Уфу. Или мы будем вечной деревней?
По отсутствию мест для строительства спортивных объектов. Есть гигантские «неосвоенные» территории заводов. Там прекрасно уместятся спортивные комплексы, новые театры и парки. А вот дома можно прекрасно строить в районах с ветхим жильем. Снесли ветхое - построили новое.
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru