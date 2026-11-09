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Экономика и бизнес

Локальные производители Самарской области представили свою продукцию на ярмарке от центра "Мой бизнес"

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Большую ярмарку "Мой бизнес 63" приурочили к празднованию Дня народного единства. В течение трех дней, 6–8 ноября, она работала на территории крупной городской ярмарки. Маркет собрал на своей площадке несколько десятков производителей уникальной продукции: сувениров, предметов интерьера, украшений, сладостей.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

"Мы сами собираем травы, ягоды, фасуем их и реализуем по Самарской области. Бизнес этот начался, когда я 9 лет назад переехал жить из Самары в Борское. Наверное, на генном уровне у меня пошло такое хобби, которое, со временем, переросло в что-то более масштабное", — рассказывает о своей продукции Дмитрий Голяшев.

В рамках реализации нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" выставки-продажи регулярно проводятся областным минэкономразвития и региональным центром "Мой бизнес" как самостоятельные мероприятия, и в рамках крупных региональных событий.

"Ярмарки продукции зарекомендовали себя как эффективный канал сбыта продукции и расширения клиентской базы предпринимателей и самозанятых. Мы впервые включились в крупную городскую ярмарку и надеемся, что продукция наших региональных мастеров найдет своих покупателей, а предприниматели получат новых клиентов, отзывы о своей продукции и интересные коллаборации с другими участниками ярмарки", — рассказала руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.

Гигантские шоколадные плитки представила участница ярмарки Юлия Лелека. По её словам, это оригинальный, вкусный и эффектный подарок, который пользуется спросом у сладкоежек по всей стране — от Калининграда до Хабаровска.

"Изначально мы продвигались только онлайн, но вот благодаря ярмарке мы можем вживую показать свой продукт, продемонстрировать его для людей", — прокомментировала Юлия Лелека.

Анонсы предстоящих мероприятий, в том числе ярмарок, публикуются в разделе "Календарь мероприятий" сайта mybiz63.ru.

Предпринимателям региона доступны и другие инструменты господдержки: помощь с сертификацией, сбытом, маркировкой "Честный знак", льготные финансовые инструменты и др. Получить консультацию или услугу можно в любом из 11 центров "Мой бизнес" Самарской области.

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