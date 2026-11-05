В Самарской области прошли съемки реалити-шоу о предпринимателях

В областной столице в минувшие выходные проходили съемки шоу для телеканала ТНТ. Самарская область вошла в число регионов, где снимали новый выпуск юмористического совместного проекта ТНТ и Сбера под названием "Предпринималити".

Формат шоу предполагает создание веселых испытаний и нестандартных ситуаций для реальных предпринимателей. Героем съемки самарского выпуска стала Маша Горячева - модельер и основатель одноименного Дома моды.

"По разным городам мы тестируем разные сферы бизнеса. У нас такие клиентские проверки - по сути, обычный рабочий день, только немножко гипертрофированный и с юмором. Я лично первый раз в Самаре, но очень восхитился городом: он очень открытый, душевный и настроенческий", - рассказал Александр Дашко, режиссер-постановщик и исполнительный продюсер GEN STUDIO.

Формат задуман как тест на стрессоустойчивость: если команда проходит три испытания и доказывает, что готова преодолеть все сложности ради своего дела, бизнес получает главный приз - рекламную кампанию на ТНТ. Первый выпуск шоу уже прошел в Костроме. Помимо Самары, "Предпринималити" побывает во Владимире, Ярославле, Уфе и других городах России.

"Я много раз бывал в Самаре и всегда приезжаю сюда с большим удовольствием - это один из любимейших городов России. Но в любом городе самое ценное - люди. И я каждый раз радуюсь тому, что есть вещи, которые меняются, а что-то остается неизменным. В частности, вот это самарское радушие, теплота и прекрасное чувство юмора людей, которые здесь живут", - отметил ведущий шоу Тимур Родригез.

Дом моды Маши Горячевой развивается в Самаре с 2007 года. Сегодня это производство полного цикла - от лекал и дизайна до пошива и фурнитуры.

"Испытания проходят и в магазине, и на производстве. Очень интересные задания, но, мне кажется, наша команда справляется. Главное - сегодня мы представляем Самарскую область. Из всей текстильной промышленности выбрали именно нас. Мы этим очень гордимся", - поделилась впечатлениями Маша Горячева.

В креативных индустриях Самарской области сегодня работает более 10 тысяч предприятий. Для них действуют Центр креативных индустрий и специальные инструменты поддержки. Среди таких мер - обучающая программа и конкурс грантов для бизнеса в сфере креативных индустрий.

Дом моды Маши Горячевой в 2026 году вошел в число победителей конкурса. Бренд одежды также участвует в выставках-продажах, становится точкой креативных экскурсионных маршрутов по Самаре. На свое развитие компания также привлекала льготное финансирование Гарантийного фонда Самарской области.

Узнать все о действующих инструментах поддержки предприниматели могут по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63 и на едином портале mybiz63.ru. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".