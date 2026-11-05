В Самарской области прошли съемки реалити-шоу о предпринимателях

В областной столице в минувшие выходные проходили съемки шоу для телеканала ТНТ. Самарская область вошла в число регионов, где снимали новый выпуск юмористического совместного проекта ТНТ и Сбера под названием "Предпринималити".
Формат шоу предполагает создание веселых испытаний и нестандартных ситуаций для реальных предпринимателей. Героем съемки самарского выпуска стала Маша Горячева - модельер и основатель одноименного Дома моды.
"По разным городам мы тестируем разные сферы бизнеса. У нас такие клиентские проверки - по сути, обычный рабочий день, только немножко гипертрофированный и с юмором. Я лично первый раз в Самаре, но очень восхитился городом: он очень открытый, душевный и настроенческий", - рассказал Александр Дашко, режиссер-постановщик и исполнительный продюсер GEN STUDIO.
Формат задуман как тест на стрессоустойчивость: если команда проходит три испытания и доказывает, что готова преодолеть все сложности ради своего дела, бизнес получает главный приз - рекламную кампанию на ТНТ. Первый выпуск шоу уже прошел в Костроме. Помимо Самары, "Предпринималити" побывает во Владимире, Ярославле, Уфе и других городах России.
"Я много раз бывал в Самаре и всегда приезжаю сюда с большим удовольствием - это один из любимейших городов России. Но в любом городе самое ценное - люди. И я каждый раз радуюсь тому, что есть вещи, которые меняются, а что-то остается неизменным. В частности, вот это самарское радушие, теплота и прекрасное чувство юмора людей, которые здесь живут", - отметил ведущий шоу Тимур Родригез.
Дом моды Маши Горячевой развивается в Самаре с 2007 года. Сегодня это производство полного цикла - от лекал и дизайна до пошива и фурнитуры.
"Испытания проходят и в магазине, и на производстве. Очень интересные задания, но, мне кажется, наша команда справляется. Главное - сегодня мы представляем Самарскую область. Из всей текстильной промышленности выбрали именно нас. Мы этим очень гордимся", - поделилась впечатлениями Маша Горячева.
В креативных индустриях Самарской области сегодня работает более 10 тысяч предприятий. Для них действуют Центр креативных индустрий и специальные инструменты поддержки. Среди таких мер - обучающая программа и конкурс грантов для бизнеса в сфере креативных индустрий.
Дом моды Маши Горячевой в 2026 году вошел в число победителей конкурса. Бренд одежды также участвует в выставках-продажах, становится точкой креативных экскурсионных маршрутов по Самаре. На свое развитие компания также привлекала льготное финансирование Гарантийного фонда Самарской области.
Узнать все о действующих инструментах поддержки предприниматели могут по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63 и на едином портале mybiz63.ru. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
Последние комментарии
Нужно смотреть в будущее, а не бюджет. Нужна магистраль в городе, чтобы пролететь весь город без остановок, в нужном районе свернуть и уже там торчать в пробках. Зачем нам за бешеные деньги очередной источник пробок. Смотрите на Казань и Уфу. Или мы будем вечной деревней?
По отсутствию мест для строительства спортивных объектов. Есть гигантские «неосвоенные» территории заводов. Там прекрасно уместятся спортивные комплексы, новые театры и парки. А вот дома можно прекрасно строить в районах с ветхим жильем. Снесли ветхое - построили новое.
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru