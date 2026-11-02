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Экономика и бизнес

Авито выходит за свои пределы: как работает новая рекламная сеть

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Авито запустил бета-версию своей рекламной сети, расширив возможности для бизнеса. Теперь компании могут продолжать коммуникацию с 72 млн пользователей площадки в месяц на десятках тысяч внешних сайтов и в мобильных приложениях, подключенных к сервису.

Новый инструмент позволяет показывать рекламу не только на Авито, но и на новостных ресурсах, в приложениях, играх и других медиа. Среди первых партнеров сети — Альфа-Банк и другие охватные ресурсы, список которых будет постоянно расти. Рекламодатели получают дополнительный охват, пользователи — релевантные предложения, а владельцы сайтов — возможность монетизировать свои площадки.

"Покупка редко происходит сразу после первого контакта с брендом. Человек может искать подходящий вариант на Авито, сравнивать цены, переходить на другие источники и возвращаться к выбору позже. Рекламная сеть на базе наших таргетингов помогает брендам продолжать общение с такой аудиторией за пределами площадки: показывать предложения, которые соответствуют текущей задаче пользователей, и мотивировать их вернуться к бренду", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы и стратегических партнерств.

Подбирать целевую аудиторию на внешних ресурсах помогают технологии рекламного кабинета Авито. Машинно-обучаемые модели платформы обрабатывают более 55 млрд событий, которые пользователи совершают на площадке: поисковые запросы, просмотры карточек и другие сигналы. Технологии учитывают интересы людей на разных сайтах, чтобы показывать им релевантную рекламу. Для этого используются обезличенные идентификаторы, которые помогают сопоставлять действия. Например, если пользователь искал квартиру на Авито Недвижимости, но не записался на просмотр, застройщик может продолжить показывать рекламу на партнерских ресурсах.

Технологии Авито и знания об интересах пользователей помогают получать качественный трафик даже на внешних площадках. Для привлечения клиентов рекламодатели могут использовать более 7 тыс. таргетингов: например, по CRM-базе для повторных продаж или для поиска аудитории, похожей на текущих покупателей (look-alike). Оценивать эффективность отдельных партнерских площадок по кликам и показам можно в специальном разделе кабинета Авито Рекламы.

На этапе бета-теста подключить сеть можно для кампаний, которые ведут пользователей на сайт рекламодателя, в его мобильное приложение или мессенджер. Запуск доступен юридическим лицам через кабинет Авито Рекламы или персонального менеджера. В ближайшее время функциональность рекламной сети будет расширена.

Подробнее о настройках — на сайте Авито Рекламы.

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