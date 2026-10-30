По мостам через Кондурчу и Старицу у Кошек открыли проезд

В Кошкинском районе Самарской области по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" завершен ремонт трассы "Сергиевск — Челно-Вершины" — Кошки и шести мостов в ее составе. На время ремонта движение по мостам через Старицу и Кондурчу было закрыто для всех видов транспорта, объезд организовывали по существующей дороге — Обходной села Кошки.

Сейчас рабочее движение открыто, по остальным проезд идет без ограничений. В ходе ремонта на них уложили верхний слой асфальтобетонного покрытия, отремонтировали опоры и пролетные строения, восстановили регуляционные сооружения и подходы.

Параллельно на самой трассе завершили укладку верхнего слоя асфальтобетона, установили дорожные знаки и нанесли разметку термопластиком. Контракт на ремонт дороги и мостов заключен на два года. Трасса имеет ключевое значение для транспортной доступности социальных учреждений жителей Кошкинского и Сергиевского районов, а также входит в маршрут движения в сторону Татарстана через город Нурлат.

На остальных четырех мостах в составе трассы — через Быковку, Иржу, Липовку и Королевку — работы ведут без полного перекрытия движения. Общая готовность всех шести искусственных сооружений превысила 95%: осталось нанести разметку и завершить отделочные работы.