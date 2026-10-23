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Дорожное строительство Транспорт и связь

На мосту через реку Сок завершена укладка верхнего слоя асфальта

КРАСНЫЙ ЯР. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Красноярском районе Самарской области в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" близится к завершению ремонт моста через реку Сок на 5-м км трассы "Урал" (Большая Каменка — Русская Селитьба — Большая Чесноковка). Специалисты уложили верхний слой покрытия на площади 2337 кв. м.

Фото: Департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области (Пресс-Служба)

Протяженность моста — 174,8 погонных метра. На объекте уже выполнен основной объем работ: переустроены подходы и сопряжения, заменены межбалочные швы и мостовое полотно, гидроизоляция и деформационные швы, отремонтированы опоры и регуляционные сооружения. Установлено новое перильное ограждение, устроены локальные очистные сооружения, новые лестничные сходы.

Впереди — финальный этап. Подрядчику осталось установить барьерное ограждение, устроить переходные зоны деформационных швов, покрасить конструкции, установить дорожные знаки и нанести разметку.

Мост связывает населенные пункты Красноярского района с райцентром и обеспечивает выезд на федеральную трассу М-5 "Урал". На время ремонта проезд закрыт, объезд идет по существующей дорожной сети. После открытия время в пути для более 2 тыс. жителей значительно сократиться.

"Мы очень ждем открытия моста. Сейчас приходится ездить в объезд, на дорогу уходит на 30 минут больше. Когда проезд откроют, будем добираться намного быстрее и комфортнее", — поделилась жительница п оселка Большая Раковка Марина Васякина.

"Уделяем особое внимание качеству и соблюдению технологий, чтобы обновленный мост прослужил долгие годы. Видим, насколько местные жители ждут завершения ремонта: многие практически ежедневно приходят на объект, чтобы следить за ходом работ", — рассказал представитель подрядной организации Дмитрий Юдин.

Всего в 2026 г. в Самарской области по нацпроекту ремонтируют 12 мостовых сооружений общей протяженностью около 1000 погонных метров. Половина объектов уже полностью отремонтирована, остальные — в высокой степени готовности.

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ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

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