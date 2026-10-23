На мосту через реку Сок завершена укладка верхнего слоя асфальта

В Красноярском районе Самарской области в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" близится к завершению ремонт моста через реку Сок на 5-м км трассы "Урал" (Большая Каменка — Русская Селитьба — Большая Чесноковка). Специалисты уложили верхний слой покрытия на площади 2337 кв. м.
Протяженность моста — 174,8 погонных метра. На объекте уже выполнен основной объем работ: переустроены подходы и сопряжения, заменены межбалочные швы и мостовое полотно, гидроизоляция и деформационные швы, отремонтированы опоры и регуляционные сооружения. Установлено новое перильное ограждение, устроены локальные очистные сооружения, новые лестничные сходы.
Впереди — финальный этап. Подрядчику осталось установить барьерное ограждение, устроить переходные зоны деформационных швов, покрасить конструкции, установить дорожные знаки и нанести разметку.
Мост связывает населенные пункты Красноярского района с райцентром и обеспечивает выезд на федеральную трассу М-5 "Урал". На время ремонта проезд закрыт, объезд идет по существующей дорожной сети. После открытия время в пути для более 2 тыс. жителей значительно сократиться.
"Мы очень ждем открытия моста. Сейчас приходится ездить в объезд, на дорогу уходит на 30 минут больше. Когда проезд откроют, будем добираться намного быстрее и комфортнее", — поделилась жительница п оселка Большая Раковка Марина Васякина.
"Уделяем особое внимание качеству и соблюдению технологий, чтобы обновленный мост прослужил долгие годы. Видим, насколько местные жители ждут завершения ремонта: многие практически ежедневно приходят на объект, чтобы следить за ходом работ", — рассказал представитель подрядной организации Дмитрий Юдин.
Всего в 2026 г. в Самарской области по нацпроекту ремонтируют 12 мостовых сооружений общей протяженностью около 1000 погонных метров. Половина объектов уже полностью отремонтирована, остальные — в высокой степени готовности.
Последние комментарии
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?