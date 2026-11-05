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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Красноярском районе завершен ремонт моста через реку Сок

КРАСНЫЙ ЯР. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Красноярском районе Самарской области завершен ремонт моста через реку Сок на автодороге "Урал" - Большая Каменка - Русская Селитьба - Большая Чесноковка. Искусственное сооружение обновлено в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" и открыто для движения транспорта.

Мост протяженностью 174,8 погонных метра связывает населенные пункты Красноярского района с районным центром и обеспечивает выезд на федеральную трассу М-5 "Урал". На время ремонта проезд по нему был закрыт, и жителям приходилось пользоваться объездными маршрутами. Теперь время в пути для более чем двух тысяч местных жителей значительно сократилось.

"Мы очень ждали открытия моста. Раньше приходилось ездить в объезд, на дорогу уходило на 30 минут больше времени. Теперь добираемся намного быстрее и безопаснее", - поделилась жительница поселка Большая Раковка Марина Васякина.

В ходе ремонта специалисты выполнили большой объем работ. На мосту переустроили подходы и сопряжения, заменили межбалочные швы, мостовое полотно, гидроизоляцию и деформационные швы. Отремонтировали опоры и регуляционные сооружения, установили новое перильное ограждение и барьерные конструкции. Также устроены локальные очистные сооружения и смонтированы новые лестничные сходы.

Кроме того, на объекте уложили верхний слой асфальтобетонного покрытия на площади 2337 квадратных метров, установили дорожные знаки и нанесли разметку.

Всего в 2026 году в Самарской области по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" ремонтируют 12 мостовых сооружений. Из них 10 объектов уже полностью отремонтированы, остальные находятся в высокой степени готовности.

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