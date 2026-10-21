Продление ул. Авроры и строительство развязок на Южном шоссе отложили

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области опубликовало реестр расходных обязательств на 2027–2029 годы. Судя по нему, скорректировано планы по финансированию ряда крупных проектов.

Один из них — продление улицы Авроры. Новый четырехполосный участок дороги с тротуарами и велодорожками собираются протянуть от Московского шоссе до Ново-Садовой. На пересечении Авроры с Московским шоссе построят развязку в двух уровнях комбинированного типа: два путепровода и "кольцо". Также под реконструкцию попадут участки Московского шоссе (от Врубеля до Потапова) и Ново-Садовой в Постниковом овраге.

Проект давно готов и оценивается в 7,8 млрд рублей. Но из-за недостатка финансирования его реализацию постоянно откладывают. В 2025 году сообщалось о планах начать стройку в 2028 году. Судя по новому документу минтранса, работы отложили еще на год.

В реестре расходных обязательств указано, что в 2027 году финансирование проекта составит всего 138,5 млн рублей, в 2028 году — 100 млн рублей. Учитывая скромный размер сумм, эти средства вероятнее всего пойдут на возмещения собственникам земельных участков, которые изымаются под дорогу. А вот на 2029 год предусмотрено существенное финансирование — 1,5 млрд рублей, которое позволит начать строительство.

Кольцевую развязку на Южном шоссе - Уральской разрежут Появились подробности планов по реконструкции развязки на пересечении Южного шоссе и улицы Уральской в Самаре. При условии выделения финансирования работы могут провести уже в 2026–2027 годах.

Второй проект, реализация которого переносится, — третья очередь Фрунзенского моста. Новую четырехполосную дорогу с разделительной полосой, тротуарами и велодорожками планируют построить от второй очереди Фрунзенского моста в Самаре по Стромиловскому шоссе до Южного шоссе и далее вывести к трассе "Обход Самары" уже в Волжском районе. Предусмотрена реконструкция моста через реку Подстепновку. Стромиловское кольцо (на пересечении Стромиловского и Южного шоссе) собираются переделать в многоуровневую транспортную развязку.

Власти планировали в 2026 году выделить на объект 400 млн рублей, в 2027 году — 1,5 млрд рублей, в 2028 году — 1,79 млрд рублей. Но теперь финансирование сдвинули на 2028–2029 годы. Оно составит 400 млн рублей и 1,5 млрд рублей соответственно.

Также откладывается реконструкция участка трассы "Обход Самары" с 4 по 10 км, который больше известен жителям как Южное шоссе. Планируется расширение дороги примерно от ул. Преображенской в Южном городе до Стромиловского кольца со строительством надземных пешеходных переходов. На пересечении Южного шоссе, ул. Утевской и ул. Шоссейной хотят сделать многоуровневую развязку, в районе села Преображенка и Южного кладбища — одноуровневые развязки.

В 2026 году власти предусматривали финансирование объекта в 600 млн рублей, в 2027 году — 3 млрд рублей, в 2028 году — 2,58 млрд рублей. Теперь же сроки перенесли также на 2028–2029 годы: 600 млн рублей и 3 млрд рублей соответственно.

Как ранее поясняли в министерстве финансов Самарской области, оптимизация расходов бюджета связана с неблагоприятной экономической остановкой и необходимостью приоритезации расходов, связанных с СВО, выплатами пострадавшим от терактов, а также с поручением президента РФ Владимира Путина сократить дефицит казны.