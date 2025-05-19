Продления ул. Авроры придется ждать еще 4 года

Строительство нового участка ул. Авроры в Самаре отложили. Судя по данным, изложенным в программе социально-экономического развития региона, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2029 год.
"Строительство дороги обеспечит поперечную связь с главными магистралями города. По плану, в 2028 г. техническая готовность объекта должна составить 30%. На 2029 год запланирован ввод в эксплуатацию запланирован", — указано в документе.
Причин переноса стройки может быть несколько. Во-первых, губернатор Вячеслав Федорищев сообщал, что подобные проекты поставлены не ревизию. Во-вторых, продлению дороги предшествует большая подготовительная работа, а именно — изъятие и снос объектов недвижимости, которые оказались на пути строительства. Причем по некоторым идут судебные разбирательства.
Новый четырехполосный участок ул. Авроры с тротуарами и велодорожками планируют построить от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой. На пересечении Авроры с Московским шоссе сделают транспортную развязку в разных уровнях. Ранее сообщалось, что она будет выполнена в виде тоннеля, как на перекрестках с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе.
Стоимость строительства оценивали в 7,8 млрд рублей. Но сумму могут пересмотреть после корректировки проекта.
Последние комментарии
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?