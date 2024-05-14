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Дорожное строительство Транспорт и связь

Проект продления улицы Авроры отправили на госэкспертизу

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Региональное министерство транспорта и автомобильных дорог продолжает подготовку к продлению улицы Авроры в Самаре. Как сообщили Волга Нюс представители ведомства, проект направили на госэкспертизу.

Фото: Александра Ламзина

Проект предусматривает строительство четырехполосной дороги от Московского шоссе до Ново-Садовой. Также оборудуют тротуары и велодорожки.

На пересечении улицы Авроры с Московским шоссе собираются построить транспортную развязку в разных уровнях. Ранее сообщалось, что делать ее будут в виде тоннеля, как на перекрестках с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе.

Также в программу подготовки к строительству дороги входит и зачистка территории от существующих объектов.

"Стоимость и сроки начала работ по сносу объектов недвижимости, попадающих в зону строительства, и реализации проекта будут определены после получения положительного заключения Государственной экспертизы", — отметили в минтрансе.

За счет продления улицы Авроры власти планируют решить проблемы пробок в районе Центрального автовокзала и разгрузить Московское шоссе.

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