Проект продления улицы Авроры отправили на госэкспертизу

Региональное министерство транспорта и автомобильных дорог продолжает подготовку к продлению улицы Авроры в Самаре. Как сообщили Волга Нюс представители ведомства, проект направили на госэкспертизу.
Проект предусматривает строительство четырехполосной дороги от Московского шоссе до Ново-Садовой. Также оборудуют тротуары и велодорожки.
На пересечении улицы Авроры с Московским шоссе собираются построить транспортную развязку в разных уровнях. Ранее сообщалось, что делать ее будут в виде тоннеля, как на перекрестках с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе.
Также в программу подготовки к строительству дороги входит и зачистка территории от существующих объектов.
"Стоимость и сроки начала работ по сносу объектов недвижимости, попадающих в зону строительства, и реализации проекта будут определены после получения положительного заключения Государственной экспертизы", — отметили в минтрансе.
За счет продления улицы Авроры власти планируют решить проблемы пробок в районе Центрального автовокзала и разгрузить Московское шоссе.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?