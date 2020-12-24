Развязку Московского шоссе и ул. Авроры планируют с туннелем

На развязке Московского шоссе и ул. Авроры в Самаре планируют построить туннель. Об этом стало известно в ходе заседания губернской думы 22 декабря.

"Если Аврору когда-то начнут делать, то надо понимать, что будет закрываться Московское шоссе, потому что там будет строиться туннель по типу, как у нас построен на Ракитовском шоссе", - сообщил председатель комитета губдумы по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи Андрей Мурзов.

По его словам, проект пока до конца не сформирован и еще не заходил в экспертизу.

Напомним, в январе 2019 г. сообщалось о планах строительства многоуровневой развязки Московского шоссе и ул. Авроры, но подробности не приводились.

Мурзов также отметил, что перед строительством развязки ул. Советской Армии и Ново-Садовой будут построены четырехполосные дублеры, соединяющие Ново-Садовую и Московское шоссе. Отметим, что в проекте речь идет о продлении дороги по ул. 22 партсъезда.