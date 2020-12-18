Минтранс начал поиски подрядчика для реконструкции ул. Ново-Садовой

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика для выполнения второго этапа работ по реконструкции ул. Ново-Садовой (от ул. Полевой до пр. Кирова), сообщается на сайте Госзакупок.

Проектом предусмотрено строительство транспортной развязки с путепроводом на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии, а также новой дороги по ул. 22 партсъезда от Ново-Садовой до Московского шоссе.

В ходе проведения работ необходимо вырубить и вывезти зеленые насаждения (1345 деревьев), снять старый асфальт и грунт для подготовки основания под дорожное полотно, демонтировать дорожные знаки и ограждения, металлические павильоны и остановки, лестничные марши и подпорную бетонную стенку с последующим ее восстановлением, восстановить тротуары и газоны, заменить смотровые канализационные люки.

Подрядчик дает следующие гарантии на дорогу: земляное полотно — 15 лет, нижний слой покрытия и основание дорожной одежды — восемь лет, верхний слой АБС — пять лет, инженерно-мостовое сооружение — восемь лет, барьерное ограждение — пять лет, год на дорожную разметку из термопластика и два года на другие элементы обустройства.

Выполнить работы необходимо до 1 декабря 2023 года. Начальная (максимальная) цена контракта 3,58 млрд рублей. Деньги поступят исполнителю в три этапа: 1,48 млрд руб. в 2021 г., 1 млрд руб. в 2022 г. и 1,1 млрд руб. в 2023 году.

Заявки на конкурс будут принимать до 19 января 2021 года.

Напомним, эстакаду, по которой пройдет ул. Ново-Садовой над улицами Советской Армии и XXII Партсъезда, планировалось начать строить после ЧМ-2018. Она будет начинаться в районе ДК "Современник" и заканчиваться после ул. XXII Партсъезда.

Стоимость объекта изначально оценили в 4,5 млрд руб. вместе с реконструкцией близлежащих улиц-дублеров.