Строительство развязки на пересечении Ново-Садовой и Советской Армии начнется в 2021 году

В 2021 г. в Самаре начнется строительство транспортной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии, следует из опубликованного областным минтрансом проекта уточненного реестра расходных обязательств на 2021–2023 годы. Проект относится ко второму этапу реконструкции ул. Ново-Садовой от ул. Полевой до пр. Кирова.

Завершить строительство развязки должны в 2023 году. В 2021 г. на эти цели заложено 1,48 млрд руб., в 2022 г. — 1 млрд руб. в 2023 г. — 1,5 млрд рублей.

Напомним, эстакаду, по которой пройдет ул. Ново-Садовая над улицами Советской Армии и XXII Партсъезда, планировалось начать строить после ЧМ-2018. Она будет начинаться в районе ДК "Современник" и заканчиваться после ул. XXII Партсъезда.

Стоимость объекта изначально оценили в 4,5 млрд руб. вместе с реконструкцией близлежащих улиц-дублеров.