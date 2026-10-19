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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самарской области обновили более 30 км дорог опорной сети

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2026 г. в Самарской области в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" привели в нормативное состояние 31,5 км автомобильных дорог, входящих в региональную опорную сеть. Опорная сеть формирует транспортный каркас региона, объединяя трассы, по которым проходят основные грузовые и пассажирские потоки.

Одним из ключевых объектов стал участок Московского шоссе в Самаре — от улицы Мичурина до проспекта Кирова протяжённостью 7,8 км. Здесь полностью заменили верхний слой асфальтобетонного покрытия. Интенсивность движения на этой магистрали достигает 120 тысяч автомобилей в сутки.

Помимо этого, уже в мае были обновлены несколько протяжённых участков опорной сети. В Волжском районе отремонтировали 9 км дороги Волжский — Курумоч — "Урал". Эта трасса связывает Самару, Тольятти и международный аэропорт "Курумоч", а также обеспечивает выезд на федеральную магистраль М-5. Её состояние напрямую влияет на транспортную доступность аэропорта и крупных населённых пунктов. Интенсивность движения здесь составляет 19 тысяч автомобилей в сутки.

В Кинельском районе привели в порядок 5,5 км дороги Самара — Бугуруслан. Она входит в маршрут между Самарской и Оренбургской областями и является одной из самых загруженных трасс региона: ежедневно здесь проходят тысячи автомобилей, в том числе большегрузные. Интенсивность движения достигает 14 тысяч автомобилей в сутки.

В Елховском и Кошкинском районах обновили 8,9 км трассы Борма — Кошки — Погрузная. Дорога связывает два района, служит маршрутом для школьных автобусов, обеспечивает жителям доступ к социальным учреждениям и районным центрам, а также входит в маршрут движения в сторону Татарстана. Интенсивность — около 6 тысяч автомобилей в сутки.

Состояние опорной сети находится на особом контроле Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. По итогам реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" к 2030 году доля региональных дорог опорной сети, находящихся в нормативном состоянии, в Самарской области должна достичь 85,01%.

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ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

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