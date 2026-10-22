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Дорожное строительство Транспорт и связь

На въездах в Борское завершены все дорожные работы: объект готовят к вводу

БОРСКОЕ. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Борском районе Самарской области по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" полностью завершен капитальный ремонт двух основных въездов в районный центр. Общая протяженность обновленных участков на автодорогах Кинель — Богатое — Борское и "Отрадный — Богатое" — Борское составила 5,5 км. Сейчас идет подготовка к вводу дорог в эксплуатацию.

По этим дорогам жители ежедневно добираются до школ, Борского государственного техникума, районной больницы и других социальных учреждений. Тротуары и освещение здесь ждали много лет, и теперь они появились на всем протяжении.

Заслуженный учитель Российской Федерации, жительница села Борское Нина Третьякова поделилась впечатлениями: "Мы очень долго ждали этого ремонта и не раз просили привести дороги в порядок. Особенно ждали тротуары — по улице Победы на занятия ходят ученики первой школы, их около тысячи. Раньше было небезопасно, а теперь дети могут спокойно и с комфортом добираться до школы. Огромное спасибо, что нас услышали и сделали такую красоту".

Напомним, в ходе капремонта на участках уложили более 20 тысяч квадратных метров асфальтобетона, установили 4,5 тыс. погонных метров линий освещения и обустроили 8,2 тыс. погонных метров тротуаров. Также смонтированы 17 остановочных площадок, установлены 544 дорожных знака, 354 погонных метра пешеходных ограждений и сигнальные столбики. Нанесено более 20 тыс. погонных метров разметки, обустроены 5 искусственных дорожных неровностей и 6 светофоров типа Т7.

Дороги проходят по улицам Победы, Степана Разина и Первомайской, выполняя функции местных улиц и транзитных магистралей. Кроме того, они входят в маршрут движения к национальному парку "Бузулукский бор".

Благодаря обновлению здесь создана комфортная и безопасная среда для всех участников движения — от автомобилистов до пешеходов, включая школьников и пожилых людей.
Одна из целей национального проекта — приведение в нормативное состояние дорог, ведущих к селам и малым населенным пунктам. Всего в этом году в Самарской области отремонтируют более 100 км таких трасс.

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ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

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