В Самаре предложили построить еще один мост

Транспортная инфраструктура Куйбышевского района нуждается в развитии. В частности, необходимо поставить вопрос о модернизации существующих и строительстве новых мостов. Об этом в четверг, 13 марта, на профильной сессии, проводимой в рамках разработки стратегии социально-экономического развития города, заявил врио главы Куйбышевского района Георгий Выводцев.
"Наш район — это ведь тоже часть Самары, но он самый труднодоступный для жителей, так как отделен естественными преградами от остальной части города в виде рек Самарка и Татьянка. Мост на ул. Главной, Южный и Фрунзенский мосты уже сейчас с трудом справляются с тем транспортным потоком. А ведь сейчас здесь строится много жилья — микрорайоны Волгарь и Амград, ЖК "Легенда". Нельзя снимать со счетов Южный город, который тоже активно развивается. Поэтому в стратегии важно предусмотреть развитие мостовой сетки через реки, модернизации существующих и строительства новых мостов", — заявил Георгий Выводцев.
По его словам, правильным решением было бы построить мост в районе совхоза Кряж и провести реконструкцию моста через реку Татьянка, который соединяет поселок Сухая Самарка с остальной частью города.
Последние комментарии
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?
Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.
90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.