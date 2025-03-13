В Самаре предложили построить еще один мост

Транспортная инфраструктура Куйбышевского района нуждается в развитии. В частности, необходимо поставить вопрос о модернизации существующих и строительстве новых мостов. Об этом в четверг, 13 марта, на профильной сессии, проводимой в рамках разработки стратегии социально-экономического развития города, заявил врио главы Куйбышевского района Георгий Выводцев.

"Наш район — это ведь тоже часть Самары, но он самый труднодоступный для жителей, так как отделен естественными преградами от остальной части города в виде рек Самарка и Татьянка. Мост на ул. Главной, Южный и Фрунзенский мосты уже сейчас с трудом справляются с тем транспортным потоком. А ведь сейчас здесь строится много жилья — микрорайоны Волгарь и Амград, ЖК "Легенда". Нельзя снимать со счетов Южный город, который тоже активно развивается. Поэтому в стратегии важно предусмотреть развитие мостовой сетки через реки, модернизации существующих и строительства новых мостов", — заявил Георгий Выводцев.

По его словам, правильным решением было бы построить мост в районе совхоза Кряж и провести реконструкцию моста через реку Татьянка, который соединяет поселок Сухая Самарка с остальной частью города.