В Большеглушицком районе Самарской области продолжается капитальный ремонт дороги Самара - Большая Черниговка - Южный. Работы ведутся с опережением графика: техническая готовность объекта уже превышает 70%. К зимнему сезону специалисты обеспечат безопасный проезд по трем мостам, входящим в состав трассы.
Ремонт ведется в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Протяженность ремонтируемого участка до пос. Южный составляет 26,6 км. Трасса служит единственным маршрутом для ряда населенных пунктов района в направлении административного центра - с. Большая Глушица, где расположены основные социальные объекты, а также в сторону Самары. По ней проходят маршруты школьных и рейсовых автобусов, осуществляется движение сельскохозяйственной техники.
На участке дороги ведутся укладка нижнего слоя асфальтобетона и ремонт водопропускных труб. Параллельно идут работы на трех мостовых сооружениях.
На мосту через балку Семиху (38,7 пог. м) отремонтированы крайние опоры, шкафные стенки и открылки. Устроены монолитные переходные плиты и лежни, укреплены конусы на береговых опорах, выполнены выравнивающий и защитный слои на пролетном строении. Уже уложен нижний слой покрытия и смонтировано новое барьерное и перильное ограждения.
На мосту через овраг Каменный (29,2 пог. м) выполнен ремонт крайних опор и насадок, устроены новые подферменники. Смонтированы монолитные переходные плиты, укреплены конусы. На пролетном строении ведутся работы по устройству нижнего слоя покрытия и монтажу ограждений.
На мосту через реку Каралык (65,3 пог. м) завершены основные бетонные работы - отремонтированы балки, обновлены опоры и конусы, устроены переходные плиты. В ближайшее время специалисты приступят к устройству выравнивающего и защитного слоям на пролетном строении, а затем уложат нижний слой асфальтобетона.
Ремонт дороги и мостов ведется с опережением графика. Полностью завершить работы планируется в 2028 году.
Последние комментарии
Нужно смотреть в будущее, а не бюджет. Нужна магистраль в городе, чтобы пролететь весь город без остановок, в нужном районе свернуть и уже там торчать в пробках. Зачем нам за бешеные деньги очередной источник пробок. Смотрите на Казань и Уфу. Или мы будем вечной деревней?
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.